Chaos na kábulskom letisku pokračuje, stovky ľudí sa snažia dostať z krajiny

Na letisku v afganskej metropole Kábul každú hodinou narastá zúfalstvo a nervozita tých, ktorí sa snažia dostať z krajiny na palubách západných evakuačných letov. Pri vchode do civilnej časti letiska sa stále tlačia stovky ľudí, napísala dnes s odvolaním sa na svedkov agentúra DPA.

Príslušníci radikálneho hnutia Taliban strieľajú do vzduchu v snahe prinútiť ľudí, aby odišli. Situáciu komplikuje blížiaci sa 31. august – do tohto dátumu chcú Spojené štáty ukončiť sťahovanie jednotiek z krajiny – aj nevyspytateľné správanie Talibanu. Americký prezident Joe Biden v stredu vyhlásil, že USA nenechajú v štichu žiadneho svojho občana, a to aj za cenu, že americkí vojaci zostanú v Kábule aj po auguste.

Vojenskú časť kábulského letiska spravuje americká armáda, ktorá dohliada na evakuáciu cudzincov aj ich afganských spolupracovníkov. V tejto časti, ktorú na začiatku týždňa zaplavili davy ľudí snažiaci sa opustiť krajinu, je teraz bežná prevádzka. Civilnú časť medzinárodného letiska má pod kontrolou Taliban.

Cestou na letisko postrelili nemeckého občana

Počas cesty na Medzinárodné letisko Hámida Karzaja v Kábule bol postrelený nemecký civilista. V piatok o tom informoval tlačový odbor nemeckej spolkovej vlády. Civilistovi bola poskytnutá lekárska starostlivosť a v tejto chvíli nie je v ohrození života.

Nemecký magazín Der Spiegel informoval o tom, že nemecká armáda posiela do Kábulu dve vojenské helikoptéry, ktoré majú pomáhať s evakuáciou osôb. Stroje sú špeciálne upravené na „záchranu rukojemníkov“ a dokážu pristáť aj na malých priestranstvách. Nemecký Bundeswehr plánuje využiť vrtuľníky na prepravu malých skupín z kábulského letiska a ďalších oblastí kontrolovaných hnutím Taliban, doplnil Der Spiegel.