Merkelová žiadala Putina o slobodu pre Navaľného, Briti uvalili sankcie na členov FSB

Nemecká kancelárka Angela Merkelová opätovne požiadala ruského prezidenta Vladimira Putina o prepustenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý si v súčasnosti odpykáva dvaapolročný trest odňatia slobody vo väzenskom tábore východne od Moskvy. Merkelová to povedala počas piatkovej tlačovej konferencie so šéfom Kremľa. Informovala o tom agentúra DPA.

„Požiadala som ruského prezidenta o prepustenie Navaľného. Z nášho pohľadu je neprijateľné, aby si (Navaľnyj) odpykával trest v trestaneckej kolónii na základe rozsudku, ktorý Európsky súd pre ľudské práva klasifikoval ako zjavne neprimeraný,“ vyhlásila Merkelová.

Putin v reakcii na slová Merkelovej povedal, že Navaľnyj nebol odsúdený na základe svojej politickej aktivity, ale na základe trestných činov, ktoré spáchal voči zahraničným partnerom. Navaľnyj si odpykáva trest odňatia slobody za porušenie podmienok podmienečného trestu v kauze údajnej sprenevery prostriedkov kozmetickej firmy Yves Rocher. Putin počas tlačovej konferencie opäť nevyslovil Navaľného meno.

„Osoba, ktorú ste spomenuli, nebola odsúdená na základe svojej politickej aktivity, ale na základe trestných činov, ktoré spáchal voči zahraničným partnerom,“ povedal šéf Kremľa.

Angela Merkelová pricestovala do Moskvy v deň prvého výročia otravy Navaľného. Medzi Berlínom a Moskvou panuje napätie pre viaceré spory, okrem iného v súvislosti s vraždou Gruzínca čečenského pôvodu v Berlíne či hackerským útokom na nemecký Spolkový snem z roku 2015.

Putin vyhlásil, že Merkelová bude v Rusku vždy vítaná aj po tom, ako odíde z postu nemeckej kancelárky.

Na výročie otravy sankcie

Veľká Británia zaviedla v piatok – na prvé výročie otrávenia ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného – sankcie voči siedmim pracovníkom ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), o ktorých predpokladá, že boli zapletení do otravy Navaľného. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na dokument britského ministerstva zahraničných vecí.

„Posielame jasnú správu, že akékoľvek použitie chemických zbraní zo strany Ruska je porušením medzinárodného práva a je potrebné jeho transparentné vyšetrenie,“ citovala agentúra Reuters slová britského ministra zahraničných vecí Dominica Raaba v súvislosti so sankciami.

V dokumente britského rezortu diplomacie sa uvádza, že sankcie zahŕňajú zmrazenie bankových účtov a zákaz vstup do Veľkej Británie pre siedmich pracovníkov FSB – šéfa oddelenia pre ochranu ústavného zriadenia a boja s terorizmom Alexeja Sedova, riaditeľa Inštitútu kriminalistiky Kirila Vasilieva, zamestnanca Inštitútu kriminalistiky Stanislava Makšakova, vedúceho Centra pre špeciálnu techniku Vladimira Bogdanova a troch zamestnancov FSB Alexeja Aleksandrova, Ivana Osipova a Vladimira Paňajeva.

TASS pripomína, že ide už o druhý balík sankcií, ktorý Londýn zaviedol v súvislosti s otravou Navaľného. V októbri 2020 britská vláda zaviedla sankčné opatrenia voči šiestim Rusom vrátane riaditeľa tajnej služby FSB Alexandra Bortnikova a námestníka prezidentskej kancelárie Sergeja Kirijenka.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď vlani 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde ho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni, 22. augusta, povolili lekári z Omska Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z tohto činu Navaľnyj obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.

Navaľnyj si v súčasnosti v Rusku odpykáva dvaapolročný trest odňatia slobody vo väzenskom tábore východne od Moskvy v súvislosti so starým prípadom sprenevery, ktorý sa všeobecne považuje za politicky motivovaný.