Cez letisko v Kábule evakuovali tisíce ľudí. Biden: Nejde to bez bolesti a strát

Prezident Spojených štátov Joe Biden stále dúfa, že evakuáciu ľudí z Afganistanu sa podarí ukončiť do konca augusta. Pripustil však, že jej konečný termín sa v nevyhnutnom prípade môže predĺžiť. Informovali o tom v nedeľu agentúry AFP a AP.

Ako uvádza agentúra AFP, hoci je z kábulského letiska napriek nestabilnej situácii a nesmiernym logistickým problémom evakuovaných stále viac a viac ľudí, Biden sa podľa vlastných slov usiluje, aby bola táto úloha splnená do 31. augusta, čo je dátum dohodnutý s Talibanom.

„Dúfam, že tento konečný termín nebudeme musieť predĺžiť,“ uviedol Biden na nedeľňajšom tlačovom brífingu v Bielom dome. „Uvidíme, čo bude v našich silách,“ odpovedal Biden na otázku novinárov, aká bola jeho odpoveď lídrom iných krajín žiadajúcich na evakuáciu viac času.

Americký prezident ďalej dodal, že USA sa počas tohto víkendu podarilo evakuovať z Afganistanu 11 000 ľudí. Biden tiež uviedol, že celkovo od júla USA evaukovali z Afganistanu 33 000 ľudí. Podľa vlastných slov vníma dramatické scény z kábulského letiska, kde sa zúfalí ľudia v snahe uniknúť pred militantmi z Talibanu pokúšajú dostať do evakuačných lietadiel, ale zdôraznil, že vzhľadom na situáciu to treba akceptovať. „Neexistuje spôsob, ako evakuovať toľko ľudí bez bolesti a strát i srdcervúcich záberov, ktoré vidíte,“ povedal.

Obavy sú aj z Islamského štátu

Biden varoval aj pred extrémistami z Islamského štátu (IS), ktorí podľa neho predstavujú neustálu hrozbu. „Vieme, že teroristi sa môžu pokúsiť využiť súčasnú situáciu. Stále preto ide o nebezpečnú operáciu,“ dodal. Čím dlhšie budú podľa Bidena americké jednotky v Kábule, tým väčšie bude riziko, že IS sa pokúsi zaútočiť na civilistov a amerických občanov v okolí Medzinárodného letiska Hámida Karzaja, píše agentúra AP. Americká ambasáda v Afganistane už vydala varovanie o bližšie nešpecifikovaných „potenciálnych bezpečnostných hrozbách“ a odporučila Američanom vyhnúť sa letisku, pokiaľ od zástupcu vlády USA nedostanú iný pokyn. Podľa AP je to čiastočne aj pre obavy z možných útokov bojovníkov z IS.

V snahe zrýchliť evakuáciu z Afganistanu Washington v nedeľu požiadal podľa agentúry AFP o pomoc niekoľko veľkých amerických leteckých spoločností. Osoby, ktoré boli z Kábulu letecky prevezené na americké základne v Perzskom zálive a do Európy, majú pomôcť prepraviť späť do Spojených štátov. Dokopy majú tieto aerolínie poskytnúť Pentagónu 18 lietadiel.

Briti navrhujú sankcie

Británia plánuje tento týždeň evakuovať z Afganistanu ďalších až šesť tisíc ľudí, informoval denník The Times. V preprave svojich občanov aj mnohých miestnych z Afganistanu, ktorý pred týždňom ovládlo extrémistické islamistické hnutie Taliban, pokračujú aj ďalšie krajiny. Nemecko napríklad v noci na pondelok previezlo 213 ľudí z Kábulu do uzbeckého Taškentu, informovala agentúra DPA.

Británia od predminulého víkendu z Afganistanu odviezla približne 5 700 ľudí, uviedlo v nedeľu jej ministerstvo obrany. Nemecko doteraz evakuovalo približne 2 500 ľudí, z toho približne 1 850 boli Afganci, oznámilo ministerstvo zahraničných vecí.

Kvôli situácii v Afganistane majú v utorok na online schôdzke rokovať lídri skupiny G7. Toto rokovanie sa koná z iniciatívy Británie, ktorá podľa zdrojov agentúry Reuters plánuje navrhnúť zváženie sankcií voči Talibanu. O možnosti sankcií hovoril už minulý týždeň britský minister zahraničia Dominic Raab. Podľa niektorých expertov je však nepravdepodobné, že by boli zavedené okamžite, uviedla agentúra Reuters.

Taliban ovládol takmer celú krajinu

Bojovníci fundamentalis­tického hnutia Taliban 15. augusta ľahko obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Z Kábulu sa stále snažia dostať tisíce ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.

Talibanu už vzdorujú len miestne jednotky v údolí Pandžšír, ktoré v sobotu oznámili, že získali kontrolu nad tromi okresmi. Ich velitelia tvrdia, že sa nevzdajú, aj oni sú ale pripravení s Talibanom rokovať o utvorení vlády, ktorá by zahŕňala všetky afganské etnické skupiny. Ruský veľvyslanec v Kábule Dmitrij Žirnov uviedol, že ho Taliban požiadal, aby odovzdal vodcom v údolí Pandžšír správu o ochote rokovať aj s nimi, informovala DPA. Taliban sa v najbližších dňoch chystá rokovať s bývalými guvernérmi a zosadeným vysokými činiteľmi väčšiny provincií.