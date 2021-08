Japonský konzul v Seattli predvádza každý deň na Instagrame vlastné origami

„Dnes je môj 365. deň v Seattli,“ ohlásil počas víkendu Hisao Inagaki, japonský generálny konzul v tomto meste na severozápade USA, a ukázal 365. prírastok do svojej zbierky papierových žeriavov. Pre túto výnimočnú príležitosť porušil tradíciu tým, že si obliekol sako.

Šesťdesiatročný Inagaki pricestoval do Spojených štátov vlani v auguste v čase, keď medziľudské kontakty museli byť kvôli pandémii veľmi obmedzené. „Kvôli pandémii som začal natáčať origami žeriavov,“ vysvetlil konzul. „Chcel som za pomoci sociálnych sietí takto vyslať posolstvo, že súcitím so všetkými,“ dodal.

Začal tým každodenný rituál, ktorý sa zakaždým odohrával rovnako, len sa menili dni a konzulove košele. Skladanie žeriavov z papiera je v Japonsku starodávnou tradíciou. Tieto vtáky sú v ostrovnej krajine symbolom dlhovekosti.

„Má sa za to, že zložiť tisíc žeriavov z papiera otvára cestu dobrým veciam,“ povedal Inagaki s tým, že číslovkou „tisíc“ nie je mienený konkrétny presný počet, ale skôr veľké množstvo. S výnimkou výpadku Instagramu v 193. a 194. deň sa diplomat striktne držal plánu. „Ak chcete pokračovať každý deň (vo zverejňovaní videí), je myslím najlepšie urobiť to, čo najprostejšie,“ poznamenal.

Táto zhustená jednoduchosť dáva Inagakiho videám, ktoré majú len desať až jedenásť sekúnd, takmer hypnotické vlastnosti kdesi medzi zenovou meditáciou a umeleckým výkonom, poznamenala agentúra AFP.

Hisao Inagaki starostlivo ukladá každý papierový žeriav do krabice. Na konci pobytu v Seattli by ich rád daroval do jaslí alebo do domova dôchodcov. Dovtedy chce pokračovať v každodennom origami „Každý deň čakám na vaše videá,“ napísal mu v 360. deň jeden z užívateľov Instagramu.