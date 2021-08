Po 15 rokoch nevedie prieskumy v Nemecku Merkelovej strana

Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) sa prvýkrát po 15 rokoch dostala do čela prieskumu spoločnosti Forsa.

Strana, ktorú do volieb ako kandidát na kancelára vedie obľúbený minister financií Olaf Scholz, tak odsunula na druhú priečku konzervatívnu úniu CDU/CSU dosluhujúcej kancelárky Angely Merkelovej. Tá uviedla, že jej strana bude o víťazstvo „bojovať“. Voľby do Spolkového snemu sa uskutočnia 26. septembra.

Podľa čísel, ktoré zverejnila televízia n-tv, si SPD oproti predchádzajúcemu prieskumu z minulého týždňa polepšila o dva percentuálne body a je teraz na 23 percentách voličskej priazne. CDU/CSU, ktorej volebným lídrom je predseda krajinskej vlády Severného Porýnia-Vestfálska Armin Laschet, si o percentuálny bod pohoršila na 22 percent. Tretí sú teraz Zelení s 18 percentami, čo je tiež o bod menej ako pred týždňom.

Výrazný prepad

Liberálna FDP je teraz na 12 percentách a protiimigračná Alternatíva pre Nemecko na desiatich percentách. Do Spolkového snemu by sa teraz so šesťpercentnou podporou dostala ešte krajne ľavicová Ľavica.

Čítajte viac Hlavní kandidáti na Merkelovej post čelia kritike za nevhodné správanie

Tento rok v januári viedla konzervatívna únie s 36 percentami, SPD sa tešila podpore 15 percent voličov a Zelení 19 percent.

Prieskum agentúry Forsa, vykonaný v dňoch 17. až 23. augusta medzi 1532 ľuďmi, ďalej ukázal rastúcu obľubu sociálnodemokra­tického kandidáta na kancelára Scholza, a to o sedem percentuálnych bodov v porovnaní s júnom. Presne opačnou trajektóriou sa uberá popularita Laschet, ktorá v danom období klesla o 11 percentuálnych bodov. V celkovom rebríčku obľúbenosti politikov je Scholz tretí a Laschet jedenásty.

Strana bojuje

Merkelová únii CDU/CSU poradila, aby sa nenechala sondážou odradiť. „Bojujeme, strana bojuje,“ odpovedala na otázku novinárov na okraj virtuálneho summite skupiny krajín G7. „Budeme sa každý deň zasadzovať o to, aby sme si odniesli dobrý výsledok a nie aby sme sa každý deň obzerali na prieskumy,“ uviedla kancelárka, ktorá po štyroch funkčných obdobiach a 16 rokoch v čele Nemecka odchádza z politiky.

Pre generálneho tajomníka kresťanských demokratov Paula Ziemiaka predvolebný prieskum predstavuje „budíček“. Denníku Die Welt povedal, že je potrebné jasne komunikovať a že v prípade víťazstva SPD bude pri moci v Nemecku ľavica.