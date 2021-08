Za posledných 35 rokov prišla Brazília o zhruba pol milióna kilometrov štvorcových lesov

Brazília od polovice 80. rokov do roku 2020 prišla o zhruba pol milióna kilometrov štvorcových lesov, čo je približne rozloha Francúzska.

Uviedla to ekologická platforma MapBiomas, ktorá v súvislosti s tým vedie výskum. Za tento stav podľa nej môžu hlavne požiare a ľudská aktivita. Podiel lesov na celkovej rozlohe Brazílie, na ktorej území sa nachádza vzácny amazonský prales, tak klesol pod 50 percent.

Lesy v roku 2020 tvorili 46,5 percenta celkovej rozlohy Brazílie, za posledných 35 rokov sa lesná plocha zmenšila o zhruba 12 percent. O ďalších 15 percent klesla rozloha savany. Celkovo tak lesy a ďalšie prírodné porasty pokrývali v minulom roku približne 60 percent rozlohy piatej najväčšej krajiny sveta.

Podľa vedcov môžu za pokles hlavne požiare a ľudské aktivity, predovšetkým chov dobytka. Brazília sa v posledných desaťročiach stala jednou z potravinárskych veľmocí, a to hlavne vo výrobe mäsa a obilnín.

Podľa výskumníkov to výstižne ukazuje vývoj plochy určenej na pastvu. Tá sa od polovice 80. rokov zvýšila o bezmála 40 percent na 1,5 milióna kilometrov štvorcových. Rozloha polí sa prakticky strojnásobila na 557 200 kilometrov štvorcových.

MapBiomas vedie dlhodobý výskum o využití pôdy v Brazílii, a to na základe porovnania satelitných snímok či iných záznamov. Predtým informovala o tom, že rozloha sladkovodných plôch v Brazílii sa od polovice 80. rokov znížila o šestinu.

Podľa brazílskeho Národného ústavu pre výskum vesmíru tlak na brazílske lesy v posledných rokoch rastie. Týka sa to napríklad amazonského pralesa, kde tretím rokom za sebou zmizlo vyše 10-tisíc kilometrov štvorcových plochy.

Ekológovia dávajú do súvislosti zvýšený výrub pralesa s nástupom prezidenta Jaira Bolsonara k moci, ktorý sa opakovane vyjadroval pre väčšie využitie ekonomických zdrojov Amazónie.

Využitie pôdy v Brazílii sa týka aj aktuálnych sporov o rezervácie, kde žije pôvodné obyvateľstvo. V týchto oblastiach sú totiž intenzívne ekonomické aktivity väčšinou obmedzené.

Proti snahám zmenšiť rozlohu rezervácií tento týždeň v hlavnom meste Brazília demonštrovali tisíce príslušníkov kmeňov pôvodného obyvateľstva. Prezident Bolsonaro naopak uviedol, že ak by parlament či súd, ktorý sa otázkou tiež zaoberá, umožnili rozšírenie rezervácií, tak by to potravinársky priemysel „vyhnalo z krajiny“.