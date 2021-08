Do Bieloruska dorazila ruská armáda, má vybudovať spoločné výcvikové centrum

Uviedol to bieloruský minister obrany Viktar Chrenin. Stredisko má vzniknúť v Grodne blízko hraníc s Poľskom a Litvou.

Na vzniku nového výcvikového centra pre protileteckú obranu sa podľa ministra obrany krajiny dohodli v marci. Na začiatku septembra by v Bielorusku mali byť rozmiestnené aj ruské stíhacie lietadlá Su-30SM. Koľko vojakov do krajiny pricestovalo a koľko stíhačiek na území Bieloruska bude, ale minister neuviedol.

Tento krok môže ďalej zvýšiť napätie medzi Bieloruskom, Poľskom a Litvou. Medzi týmito krajinami sa nedávno zhoršili už aj tak dosť zlé vzťahy kvôli nelegálnym migrantom, ktoré podľa Poľska a Litvy Bielorusko posiela na ich územie. Obe krajiny tak oznámili, že na hranici s Bieloruskom postavia plot.

Moskva a Minsk udržujú tesné hospodárske i vojenské vzťahy. Na koni júla bieloruský prezident Alexander Lukašenko uviedol, že by do krajiny povolal ruské vojsko, ak by si to vyžadovala situácia. Vtedy ale hovorca Kremľa vyhlásil, že Rusko nedostalo žiadnu žiadosť o umiestnenie svojich vojakov v susednom štáte.

Vlani v lete vypukli v Bielorusku rozsiahle demonštrácie proti vyhláseniu Lukašenka víťazom prezidentských volieb z 9. augusta. Podľa opozície hlasovanie sprevádzali podvody a skutočnou víťazkou je jej kandidátka Svitlana Cichanovská. Oficiálny výsledok neuznala ani Európska únia a napríklad ani Spojené štáty. Lukašenko postupne protesty tvrdo potlačil a väznením svojich odporcov sa snaží v krajine umlčať všetok odpor.