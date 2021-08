USA rušia svoje veľvyslanectvo v Kábule

O tom, či si USA ponechajú diplomatickú misiu v Afganistane aj po 31. auguste, keď z krajiny májú odísť americkí vojaci, sa niekoľko dní špekulovalo.

Moc v Afganistane prevzalo islamské hnutie Taliban, ktoré podľa Sullivana v rokovaniach uviedlo, že aj po konci augusta umožní bezpečne vycestovať z Afganistanu americkým občanom, ľuďom s pobytom v USA a tiež Afgancom, ktorí spolupracovali s koaličnými vojskami.

Hovorca amerického ministerstva zahraničia Ned Price tento týždeň uviedol, že povstalecké hnutie Taliban, ktoré má pod kontrolou väčšinu územia Afganistanu, si želá, aby v Kábule zostala americká diplomatická misia. Americké ministerstvo zahraničia zvažovalo, či v Kábule ponechá misiu, dodalo však, že USA vládu Talibanu neuznajú.

Keď Taliban vstúpil do Kábulu, americké ministerstvo zahraničia nechalo veľvyslanectvo evakuovať a jeho zamestnancov presunulo na letisko, kde pôsobí niekoľkotisícový americký vojenský kontingent.

V utorok by mali letisko v Kábule opustiť zahraniční vojaci. Americkí predstavitelia vrátane prezidenta Joea Bidena vyhlásili, že termín chcú dodržať. Svoju prítomnosť by ale mohli USA predĺžiť, ak by to poslúžilo na evakuáciu svojich občanov. Nie je celkom jasné, koľko ľudí zostáva z Kábulu odviezť. Za uplynulý deň Spojené štáty a spojencami odviezli z Kábulu vyše 3-tisíc ľudí, od polovice augusta to je celkom 114-tisíc ľudí.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu povedal, že už sa začali rozhovory s Talibanom o ochrane a evakuáciu zraniteľných Afgancov po 31. auguste. Paríž sa v tomto smere spolieha na pomoc Kataru, ktorý má dobré vzťahy s Talibanom. Podľa predchádzajúcich informácií je Katar tiež jednou z krajín, na ktorú sa Taliban obrátil so žiadosťou o technickú pomoc pri zabezpečení prevádzky kábulského letiska.

Sullivan stanici CBS tiež povedal, že Spojené štáty môžu v Afganistane bojovať proti terorizmu, bez toho, aby v krajine mali stálu vojenskú prítomnosť. Podľa neho hlavné teroristické skupiny v krajine nie sú dostatočne silné a zorganizované, aby páchali atentáty v zahraničí.

V sobotu americké ministerstvo obrany uviedlo, že svojím bezpilotnom lietadlom zabilo dvoch „plánovačov“ a jedného ďalšieho člena teroristickej organizácie Islamský štát-Chorásán.

Táto skupina sa prihlásila k samovražednému atentátu, pri ktorom vo štvrtok pri jednej z brán kábulského letiska prišlo o život najmenej 169 Afgancov a 13 amerických vojakov. Americký prezident Joe Biden v sobotu uviedol, že útok na túto organizáciu nebol posledný.