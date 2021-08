V Afganistane pristálo od nástupu Talibanu prvé lietadlo WHO s pomocou

V Afganistane v pondelok pristálo lietadlo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) so zdravotníckymi pomôckami. Ide o prvé lietadlo WHO, ktoré v Afganistane pristálo po tom, ako sa tam moci chopilo hnutie Taliban, informovala agentúra AFP.

Podľa WHO lietadlo priletelo do Afganistanu z Dubaja a pristálo v meste Mazáre Šaríf na severe krajiny. Na jeho palube sa nachádzalo 12,5 tony zdravotníckych pomôcok, ktoré doručia do 40 zdravotníckych zariadení v 29 afganských provinciách.

Zdravotnícke pomôcky, ktoré WHO do krajiny priviezla, by mali vystačiť na ošetrenie približne 200-tisíc ľudí a vykonanie asi 3500 chirurgických zákrokov.

„Po dňoch nepretržitej práce sme našli riešenie… Boli sme schopní čiastočne doplniť zásoby zdravotníckych zariadení v Afganistane,“ uviedol riaditeľ WHO pre región východného Stredomoria Ahmad al-Manzarí. Zároveň dodal, že WHO, ako aj ďalšie humanitárne organizácie v týchto týždňoch čelia obrovským výzvam pri posielaní pomoci do Afganistanu.

Al-Manzarí tiež poďakoval Pakistanu, ktorý poskytol lietadlo pre túto operáciu. Išlo pritom iba o prvé z troch letov, ktoré WHO pre Afganistan zorganizovala.

WHO v piatok varovala, že v Afganistanu môže v blízkom čase hroziť nedostatok zdravotníckeho personálu. Mnoho zdravotníkov je totiž medzi ľuďmi, ktorých z Afganistanu evakuovali, a ženy, ktoré v tejto oblasti pracujú, sa v súčasnosti boja vykonávať svoje povolanie.