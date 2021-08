Kurz: Rakúsko nie je pripravené prijať ďalších Afgancov a nepodporí kvóty EÚ

Kurz dostal v utorok v Berlíne od novinárov otázku, ako vníma návrhy, aby sa o bremeno prijímania utečencov podelili všetky členské štáty EÚ. Kancelár odpovedal, že Rakúsko prijalo od roku 2015 „väčší než pomerný podiel“ migrantov.

Rakúsko sa už v súčasnosti stará na svojom území o štvrtú najväčšiu afganskú komunitu na svete, upozornil Kurz pred stretnutím s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.

Merkelová povedala, že jej vláda sa teraz zameriava na to, ako pomôcť 40.000 Afgancov, ktorí majú právo prísť do Nemecka so svojimi najbližšími členmi rodiny, pretože pracovali pre nemeckú armádu alebo humanitárne organizácie. Títo Afganci sa po náhlom prevzatí vlády radikálnym hnutím Taliban obávajú pomsty za to, že spolupracovali s americkými a ďalšími západnými armádami počas ich prítomnosti v Afganistane.

„Potrebujeme zistiť, koľko ich v skutočnosti chce z krajiny odísť a koľko nie,“ uviedla Merkelová a doplnila: „To bude do veľkej miery závisieť od okolností, ktoré Taliban v krajine vytvorí.“

Nemecký minister vnútra Horst Seehofer pri inej príležitosti vyhlásil, že jeho krajina je ochotná prijať Afgancov, ktorým obzvlášť hrozí prenasledovanie. Odmietol však povedať počet. „Podľa môjho názoru nie je múdre rozprávať teraz o počtoch, pretože tie určite vyvolajú efekt lákadla a to my nechceme,“ dodal Seehofer.

Kurz vyzval všetkých 27 členských štátov EÚ, aby sa dohodli na spoločnej azylovej politike.