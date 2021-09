V New Yorku vyhlásili núdzový stav, búrka Ida spôsobila mohutné záplavy

Guvernérka amerického štátu New York Kathy Hochulová vyhlásila vo štvrtok núdzový stav, pretože zvyšky búrky Ida spôsobili obrovské záplavy v meste New York a po celom severovýchode Spojených štátov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

„Vyhlasujem núdzový stav, aby sme pomohli Newyorčanom postihnutým dnešnou nočnou búrkou,“ napísala Hochulová na Twitteri po tom, čo Ida, ktorá v nedeľu 29. augusta dorazila juh USA ako hurikán štvrtej kategórie, zapríčinila tornáda a záplavy, pričom postupovala na sever.

Búrka vyplavila metro a oneskorila zápasy na tenisovom US Open. Meteorológovia vydali aj varovanie pred tornádami, ktoré platilo okrem iného aj pre newyorskú štvrť Bronx, napísal denník The New York Times. Silné tornádo sa v stredu večer miestneho času (dnes po polnoci SELČ) vytvorilo blízkosti Filadelfie.

Americká Národná meteorologická služba (NWS) informovala, že v New Yorku namerala jedny z najintenzív­nejších zrážok za celý čas svojich záznamov. V Central Parku na Manhattane napršalo v stredu neskoro večer za hodinu 80 milimetrov, ešte o niečo silnejší dážď hlásilo letisko Newark.