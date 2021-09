Poľské úrady vyšetrujú otravu afganských utečencov muchotrávkou zelenou

Prokuratúra vypočúva zamestnancov migračného centra, kde je rodina ubytovaná. Vyšetrovanie by potenciálne mohlo viesť k obvineniu z neúmyselného vystavenia ľudí vážnej hrozbe ohrozenia zdravia alebo života, uviedla hovorkyňa varšavskej prokuratúry Aleksandra Skrzyniarzová. Za tento trestný čin hrozí trest do troch rokov odňatia slobody, dodala.

Päťročný chlapec po zjedení muchotrávky zelenej upadol do kómy a následne zomrel, informoval vo štvrtok predstaviteľ nemocnice. Jeho o rok starší brat v utorok podstúpil transplantáciu pečene. Pravdepodobnosť, že prežije, je však podľa lekárov veľmi nízka.

Bratov a ich staršiu 17-ročnú sestru, ktorá sa takisto priotrávila, hospitalizovali 26. a 27. augusta, pričom dievča neskôr prepustili v dobrom zdravotnom stave. Priotrávili sa však aj ďalší členovia rodiny, ktorí taktiež potrebovali hospitalizáciu.

Dvanásťčlenná rodina pricestovala do Poľska 23. augusta a bola umiestnená do povinnej karantény v migračnom stredisku neďaleko mesta Podkowa Lešna pri Varšave, kde sa deň po príchode vybrali do neďalekého lesa. Tam nazbierali prudko jedovatú muchotrávku zelenú, s ktorej si uvarili polievku.

Hovorca cudzineckého úradu Jakub Dudziak odmietol medializované správy, podľa ktorých deti skonzumovali jedovaté huby pretože v migračnom centre nedostávali dostatok jedla. „V súvislosti s touto nešťastnou nehodou budú zamestnanci centier pre cudzincov upozorňovať afganských občanov, aby nejedli produkty neznámeho pôvodu,“ dodal.

Spravodajský portál OKO.press informoval, že otec tejto afganskej rodiny je účtovníkom a niekoľko rokov pracoval v Afganistane pre britskú armádu. Po tom, ako radikálne hnutie Taliban prevzalo v polovici augusta moc v tejto krajine, rodinu na žiadosť Británie evakuovala poľská armáda. Poľsko evakuovalo z Afganistanu celkovo 1 231 ľudí.