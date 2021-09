Po útoku islamistu novozélandské supermarkety sťahujú z regálov nože a nožnice

Podľa úradov islamistický extrémista dobodal šesť ľudí v jednom z obchodov spoločnosti. Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová v sobotu upresnila, že pri útoku bolo zranených dohromady sedem ľudí a stav troch z nich je kritický. Polícia útočníka vzápätí po čine zastrelila.

Premiérka sa v sobotu zaviazala, že čo najrýchlejšie sprísni protiteroristické zákony.

„Sľubujem, že hneď ako znovu zasadne parlament, prácu dokončíme – to znamená prácu na čo najrýchlejšom schválení zákona, nie neskôr než do konca mesiaca,“ uviedla Ardernová s odkazom na protiteroristickú normu, ktorá okrem iného kriminalizuje aj prípravu a plánovanie činu. Ardernová ale zároveň dodala, že nemožno predpokladať, že by prísnejší zákon v tomto prípade útoku zamedzil.

„Išlo o vysoko motivovaného jedinca, ktorý ako zámienku na útok využil návštevu supermarketu. Ide o veľmi výraznú súhru okolností,“ uviedla premiérka.

„Minulú noc sme prijali rozhodnutie odstrániť všetky nože a nožnice z našich regálov a zvažujeme, či by sme ich mali ďalej predávať,“ povedala Kiri Hannifinová, generálna manažérka pre bezpečnosť spoločnosti Countdown.

„Chceme, aby sa všetok náš personál cítil bezpečne, keď príde do práce, najmä po včerajších (piatkových) udalostiach,“ uviedla Hannifinová vo vyhlásení pre médiá. Podľa miestnych médií sťahujú nože z bežného predaja aj ďalšie maloobchodné reťazce.

Polícia útočníka, 32-ročného srílanského občana, zastrelila. Podľa Ardernovej bol inšpirovaný takzvaným Islamským štátom a bol pod neustálym policajným dohľadom. Polícia muža sledovala aj v čase, keď išiel do supermarketu na predmestí Aucklandu New Lynn. Pôvodne sa policajti domnievali, že si ide len nakupovať, ale on siahol po vystavenom noži a začal bodať ľudí. Polícia uviedla, že ho do minúty zastrelila.

Premiérka Ardernová povedala, že bol pod dohľadom od roku 2016, kvôli podpore násilnej ideológie inšpirovanej Islamským štátom. Na Nový Zéland pricestoval v roku 2011 so študentským vízom a bez podozrenia, že by mal extrémistické názory.

Ardernová uviedla, že kvôli súdnemu príkazu nemôže vysvetliť, prečo útočníka úrady nedeportovali, keď sa u neho prejavili sympatie s extrémizmom, ani zverejniť jeho meno. Aj keby to však možné bolo, ani v takom prípade by jeho meno neuviedla.

„Žiadny terorista, či už živý alebo mŕtvy, si nezaslúži, aby sa jeho meno zdieľalo,“ dodala premiérka.