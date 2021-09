Boj o dušu Čiernej Hory. Patriarcha zostúpil z neba

Čiernohorskí demonštranti barikádami prehradili cesty vedúce do Cetinje; nová hlava Srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore tam tak musela na svoju inauguráciu priletieť vrtuľníkom.

Čiernohorskí demonštranti barikádami prehradili cesty vedúce do Cetinje; nová hlava Srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore tam tak musela na svoju inauguráciu priletieť vrtuľníkom.

Do kláštora v Cetinji, duchovnej metropole Čiernej Hory, musela patriarchu a metropolitu dopraviť helikoptéra. Vrtuľníkom po krátkej ceremónii za masívnej asistencie bezpečnostných síl aj odleteli. Cesty z Podgorice, tridsať kilometrov vzdialeného hlavného mesta, totiž zatarasili barikády a rozhnevaní demonštranti.

Cetinje Čiernohorci považujú za kolísku svojej duchovnej, štátnej a národnej identity. V meste, ktorého etnickému zloženiu jasne dominujú Čiernohorci (tvoria až 90 percent obyvateľov), sídli nielen čiernohorská filiálka srbskej pravoslávnej cirkvi, ale aj nezávislá národná ortodoxná cirkev, ktorá však oficiálne nie je uznaná za autokefálnu a pôsobí preto len so štatútom mimovládnej organizácie.

Kamene i slzotvorný plyn

Proeurópsky prezident Milo Djukanovič navrhoval, aby sa obrad konal v nejakom inom meste, ktoré nemá také posvätné miesto v histórii Čiernej Hory. Vláda Zdravka Krivokapiča, ktorej dominujú prosrbské strany, ale trvala na tom, že inaugurácia sa bude konať v kláštore z pätnásteho storočia, kde v minulosti nastúpilo na stolec štyridsaťjeden metropolitov. Proti demonštrantom v Cetinji kabinet zmobilizoval 1 800 policajtov. Pri násilných zrážkach, pri ktorých lietali kamene i zápalné fľaše, polícia použila slzotvorný plyn a viacerých protestujúcich vrátane Djukanovičovho poradcu zatkla. Podľa agentúry AFP sa počas protestov zranilo najmenej 50 ľudí.

Djukanovič, ktorého strana po troch desaťročiach vládnutia po vlaňajších prehratých voľbách prešla do opozície, ostro zaútočil na Krivokapičov kabinet. "Čiernohorská vláda zabezpečila násilnú intronizáciu metropolitu Joanikijeho, a to proti vôli drvivej väčšiny obyvateľov Cetinje. Je to Pyrrhovo víťazstvo vlády, ktorá naďalej slúži srbskej pravoslávnej cirkvi, ako údernej pästi veľkosrbského nacionalizmu proti Čiernej Hore,“ vyhlásil vo videoposolstve.

Hlava štátu nešetrila ani nového metropolitu. ktorý bol zvolený už v máji v Belehrade. „Len muž bez dôstojnosti sa môže dať dopraviť do kláštora v Cetinji helikoptérou pod ochranou obrnených štítov,“ poznamenal prezident.

„Pokus o terorizmus“

Premiér Krivokapič označil protesty v Cetinji za „pokus o terorizmus“. Z ich vyprovokovania obvinil tých, tých, ktorí "sú ochotní riskovať konflikt, aby si zachovali svoje výhody a výsady.“

Srbský prezident Aleksandar Vučič, ktorého zástupcovia opozície v Čiernej Hore obviňujú zo zasahovania do záležitostí ich krajiny, Joanikijemu zablahoželal a pochválil Krivokapičovu vládu za to, že umožnila, aby sa obrad napriek protestom konal. Srbským médiám Vučič povedal, že vo vzťahu k Čiernej Hore nemá Belehrad žiadne ambície okrem „čo najbližších a čo najlepších vzťahov“.

Od získania čiernohorskej nezávislosti v roku 2006 časť miestnych obyvateľov požaduje vznik pravoslávnej cirkvi nezávislej od tej srbskej. Srbská pravoslávna cirkev hrala dôležitú úlohu pri minuloročných demonštráciách, v dôsledku ktorých padla dlhoročná vláda Djukanovičovej strany.