Taliban si našiel nepriateľa. Ženy

Taliban potlačil dva protesty v Kábule, na ktorých sa v piatok a v sobotu zúčastnili najmä ženy. Podľa demonštrantiek chcú staronoví vládcovia krajiny obmedziť ich prístup k pracovným príležitostiam a k vzdelaniu.

Práva žien

"Pridali sme sa ku skupine žien, ktoré bránia naše práva a smerovali sme k prezidentskému palácu,“ opísala sociálna aktivistka Suraja protesty pre spravodajský portál TOLO News. Afganka potvrdila, že príslušníci Talibanu potom na demonštráciu zaútočili, použili slzotvorný plyn a niekoľko žien zbili.

"Keď pred 25 rokmi ovládol Taliban Kábul, znemožnil mi chodiť do školy. Potom jeho vláda padla a posledných 20 rokov som študovala a snažila som sa vybudovať lepšiu budúcnosť. Nedovolím, aby sme prišli o to, čo sme dosiahli,“ povedala pre TOLO News novinárka Azíta.

Agentúra AP uviedla, že protesty pomohli výstrelmi do vzduchu rozohnať aj talibanské špeciálne jednotky. Keď radikálni islamisti získali moc nad krajinou v druhej polovici 90. rokov, so žien urobili druhoradých občanov. Taliban teraz do istej miery sľubuje zmenu prístupu.

Čítajte aj Pri oslavnej streľbe stúpencov Talibanu údajne zahynulo 17 ľudí

No, ako napísala AP, mnoho Afgancov, a hlavne žien, vníma tieto vyhlásenia veľmi skepticky a boja sa, že prídu o práva, ktoré získali za posledné dve desaťročia. Taliban napríklad tvrdí, že ženy budú mať prístup k vzdelaniu, ale nebudú môcť študovať spoločne s mužmi. Budú sa vraj môcť podieľať na práci vlády, ale nie v ministerských pozíciách. Aktivisti upozorňujú, že takéto obmedzenia pre ženy v konečnom dôsledku negatívne ovplyvnia ich postavenie v spoločnosti.

"Uvidí sa, ako Taliban zvládne zmenu z povstaleckej skupiny na vládcov krajiny. Bude brutálnym spôsobom vyžadovať dodržiavanie práva šaría? Bude potláčať práva žien a všeobecne ľudské práva? Obmedzí prístup k vzdelaniu a k sociálnym službám? Bude spolupracovať s medzinárodnými teroristickými skupinami ako Al-Kajdá či podporovať ich? Keď bude robiť tie isté chyby ako v minulosti, situácia v krajine bude veľmi zložitá,“ uviedol pre Pravdu Javed Ali, expert na medzinárodnú politiku a bezpečnosť z Michiganskej univerzity.

Občianska vojna?

"Je pravdepodobné, že v krajine vypukne občianska vojna,“ skonštatoval v sobotu pre televíznu stanicu Fox News generál Mark Milley, šéf Zboru náčelníkov štábov. Podľa neho je otázne, ako bude Taliban schopný riadiť štát. Milley tiež pripustil, že väčšia občianska vojna by mohla prispieť k posilneniu teroristických skupín, ako sú Al-Kajdá či Islamský štát.

Talibanu sa krajinu podarilo ovládnuť za niekoľko týždňov, keď radikálom afganské bezpečnostné sily na mnohých miestach nekládli odpor a prezident Ašraf Ghání ušiel do zahraničia. Islamistom odoláva už len hornatá provincia Pandžšír. Tento región v minulosti nedobyli ani sovietske vojská a v 90. rokoch ho neobsadil ani Taliban. Je však otázne, či sa teraz dokáže ubrániť.

"Od začiatku som tvrdil, že odpor v Pandžšíre nemá veľkú šancu. Taliban zocelilo 20 rokov vojny a je to vycvičená armáda. Po odchode USA a po kolapse afganských bezpečnostných síl získal veľa zbraní a munície,“ reagoval na sociálnej sieti twitter na boje v Pandžšíre bezpečnostný analytik Bill Roggio. Expert uviedol, že je pravdepodobné, že Taliban utrpí ťažké straty, ale že radikáli sú odhodlaní potlačiť každý odpor, ktorý by mohol predstavovať hrozbu pre ich vládu.