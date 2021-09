Taliban: Merkelová by bola v Afganistane obzvlášť srdečne vítaná

V rozhovore pre nemecký denník Bild, ktorý bol zverejnený v pondelok, to povedal hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžáhid.

Na otázku novinára Paula Ronzheimera, či by predstavitelia Talibanu uvítali návštevu nemeckej kancelárky v Afganistane, Mudžáhid uviedol: „Áno, samozrejme. Chceme tu v Afganistane úplne bezpečné prostredie – také, aké akceptujú všetky krajiny sveta a ktorému budú prezidenti a premiéri veriť. Mali by nás navštíviť a Angela Merkelová by bola obzvlášť srdečne vítaná. Skutočne by sme sa veľmi potešili.“

Hovorca fundamentalis­tického hnutia tiež zopakoval žiadosť, aby Nemecko naďalej Afganistanu poskytovalo finančnú pomoc. „Chceme, aby nás Nemecko v humanitárnej oblasti podporovalo a pomáhalo nám, ak to nemecká vláda dokáže,“ povedal. Okrem toho Afganistan podľa neho potrebuje pomoc v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a tiež v infraštruktúre.

Afganských utečencov v Nemecku hovorca Talibanu vyzval, aby sa vrátili do vlasti. „Chceme, aby všetci Afganci, ktorí sa ako utečenci nachádzajú v zahraničí – najmä v Nemecku – vrátili do svojej krajiny,“ povedal.

Zároveň však priznal, že tým, ktorých zo západných krajín vyhostili späť do Afganistanu pre kriminálnu činnosť, hrozia tresty podľa islamského práva.

Mudžáhid už predtým v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag uviedol, že jeho hnutie chce nadviazať s Nemeckom oficiálne a intenzívne diplomatické styky.

Berlín je momentálne s Talibanom v neformálnom kontakte, a to najmä čo sa týka zaistenia odchodu z krajiny nemeckým občanom a Afgancom, ktorí spolupracovali s Nemeckom. Nateraz však oficiálne uznanie novej afganskej vlády na čele s Talibanom Nemecko neplánuje, píše portál merkur.de. Nemecko podmieňuje ďalšie financovanie pomoci pre Afganistan dodržiavaním ľudských práv v krajine.