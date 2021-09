New York má nového hrdinu. Volavku požierajúcu potkana

Snímka zachytáva majestátneho vtáka, ktorý sa skláňa nad stojatou zelenou vodou nad svojimi raňajkami v podobe nešťastného potkana, ktorý mu – stále vcelku – visí zo zobáka.

„Keď som sa priblížil k jazierku vo východnej časti Central Parku, uvidel som volavku veľkú,“ povedal denníku The Independent autor snímky David Barrett. „Rýchlo som cvakol fotku, pretože som si uvedomil, že volavka niečo žerie. Počas niekoľkých ďalších sekúnd vták celého potkana prehltol.“

Barrett spravuje na twitteri účet Manhattan Bird Alert, kde si ornitológovia vymieňajú informácie o vzácnych a zaujímavých pozorovaniach vtákov a zdieľajú fotografie. Práve tu zverejnil svoju snímku s popisom: „Volavka veľká zje veľa rýb, ale nepohrdne ani mäsitou, výdatnou newyorskou krysou.“

Neskôr doplnil ešte videonahrávku, na ktorej je vidieť, ako volavka niekoľkokrát rýchlo prehltne, a potkana tak zožerie. „Volavke trvalo len niekoľko sekúnd, než zabitého potkana zdvihla z vody a prehltla,“ dodal Barrett.

Prestretý bufet

Obyvateľov New Yorku od začiatku pandémie trápi príval hlodavcov. Po uzavretí reštaurácií a ďalších podnikov, ktoré potkanom poskytovali obvyklý prísun jedla, sú niektoré z nich časom agresívnejšie a vydávajú sa za jedlom aj do vzdialenejších mi­est.

Preto si volavka vyslúžila príliv chvály za to, že mesto zbavila aspoň jedného hlodavca. V reakciách na twitteri sa tiež objavili ponosy, že takáto volavka nie je aspoň na každom rohu jedna, a jeden z užívateľov napísal: „Nemohla by priletieť do môjho bloku? Mal by som tu pre týchto chlapíkov doslova prestretý bufet.“