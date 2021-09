Babiš: Česko žiadneho ilegálneho migranta neprijme

Sami si budeme rozhodovať o tom, kto u nás bude pracovať a bývať, a nebude nám to nariaďovať Brusel, zdôraznil český premiér Andrej Babiš v exkluzívnom rozhovore pre Pravdu. O mesiac sa v Česku uskutočnia voľby do Poslaneckej snemovne, Babišovo hnutie ANO má cieľ vyhrať ich znovu a opäť zostaviť vládu.

Aké argumenty vás vedú k tomu, že naďalej dôrazne odmietate prijatie eura v Českej republike? Prípadne aké máte na to reakcie podnikateľov?

Dobre viete, že ešte ako biznismen som bol najprv za euro, ostatne ako viacero našich podnikateľov kvôli jednoduchšiemu exportu a zjednodušeniu prevodu peňazí a administratívy. Bohužiaľ z jednotnej meny, čo vidíme hlavne v posledných rokoch, sa stal citeľne politický nástroj; zjavné je to najmä na rozvoľnení pravidiel fiškálnej politiky spoločnej európskej meny. To, čo bolo skôr považované za neprekročiteľné, už prekročiteľné je, pravidlá sa upravili podľa momentálnej situácie, čo význam a prínos eura citeľne zráža. Čo sa týka Česka, prijatie eura by znamenalo ďalší presun právomocí do Bruselu, tentokrát v ekonomickej oblasti.

Prečo?

Stratili by sme kontrolu nad našou monetárnou politikou a museli by sme ručiť a platiť za dlhy iných krajín. Navyše by Brusel mal ďalšiu metódu, ako uplatňovať svoj vplyv. A to už vôbec nehovorím o tom, ako citeľne by zdražel život našim občanom. V spojitosti s niektorými radikálnymi až extrémnymi návrhmi Zelenej dohody pre Európu by sa zníženie životnej úrovne ešte viac prehĺbilo. (Táto dohoda sa zameriava na to, aby sa Európa stala klimaticky neutrálnym kontinentom, poznámka redakcie.) Preto hovorím, že hnutie ANO bude určite proti prijatiu eura a rozhodne proti fixácii kurzu českej koruny na euro, ako to chcú Piráti. Treba si uvedomiť, že v dobe, keď sa Česká republika zaviazala prijať euro, sa hralo podľa úplne iných pravidiel. Odvtedy sa toho v spoločnej európskej mene veľa zmenilo k horšiemu, podobne ako v celej EÚ. Bohužiaľ.

Vo volebnom programe sľubujete, že minimálny dôchodok v roku 2025 bude 20-tisíc českých korún (aktuálne takmer 790 eur). Bude mať štát zdroje na také zvýšenie penzií?

Áno, bude. Jednoducho mať musí. A schopný manažér ich nájsť dokáže. V roku 2017 hnutiu ANO tiež nikto neveril, že v tomto roku priemerná penzia presiahne 15-tisíc korún, ale podarilo sa nám to. Svoj sľub sme splnili. V budúcom roku bude dokonca 16 300 korún mesačne. My sme zvyknutí svoje sľuby plniť, na rozdiel od tradičných politických strán ako ODS alebo TOP 09, ktoré sľubujú nezvyšovať dane a hneď, keď príde prvá kríza, je to presne to, čo urobia. Všimnite si, že aj napriek koronavírusu sme ľuďom dane nezvýšili. Naopak. To je ostatne naša myšlienka – z krízy sa musíme preinvestovať.

Môžete to spresniť?

Keď budeme ďalej masívne investovať ako dosiaľ a ľudia nebudú mať hlboko do peňaženky, tak o pár rokov sa vrátime na niekdajšie hodnoty. Mimochodom, ekonomické ukazovatele pre Českú republiku sú v tomto smere veľmi dobré. To všetko povedie k naštartovaniu rastu HDP, čo sa už deje, a tak bude viac peňazí nielen na dôchodky, ale i na platy a investície do infraštruktúry, začneme zároveň znižovať zadlženie voči HDP. Nechceme ísť cestou ODS, TOP 09 a STAN, ktoré svojimi tupými škrtmi zadreli celú ekonomiku na dlhé roky dopredu. Je lepšie viac sa zadlžiť na začiatku, ekonomiku naštartovať a potom zadlženie zase začať znižovať, než vystrašiť ľudí, vziať im peniaze, obmedziť spotrebu a uvrhnúť krajinu do hospodárskej recesie na ďalšie dlhé roky, ako to urobili tri vyššie zmienené strany.

Pred voľbami sa stupňuje vzájomná kritika medzi ANO a Pirátmi. Čo hovoríte na tvrdenia šéfa tejto strany Ivana Bartoša, ktorý v podstate hovorí, že ste hrozbou pre Českú republiku?

Hnutie ANO predovšetkým Pirátom nastavuje zrkadlo a tí sa hnevajú, ako hovorí naše príslovie, že „mají křivou hubu". Všetky výroky, ktoré tejto strane pripomíname, ich členovia v minulosti povedali. Teraz pred voľbami zahmlievajú, aby odviedli pozornosť, ale sú to ich autentické výroky a hlavne spôsob myslenia, ktorého výsledkom, v prípade, že budú vo vláde, bude úplná zmena nášho života a kultúry. A pokiaľ ide o tvrdenie pána Bartoša, nemyslím si, že som hrozbou pre Českú republiku, veď takmer osem rokov mojej práce v politike to dokazuje – vyššie dôchodky a platy, zníženie daní a ich lepší výber, opravené cesty, nové diaľnice, renovácia pamiatok, desiatky miliárd korún do zdravotníctva, podpora školstva, nové škôlky, násobne vyšší rozpočet pre šport, digitalizácia. Mohol by som ešte dlho pokračovať. Nevidím tu spálenú zem, o ktorej tu ľudia z päťkoalície stále hovoria. Myslím si, že sme predovšetkým hrozbou pre pána Bartoša v tom, že by sa nemusel stať premiérom a jeho strana by nemusela mať toľko kresiel v Poslaneckej snemovni. Ale pre Česko hrozbou určite nie som.

Sľubujete, že neprijmete nelegálnych migrantov a zároveň hovoríte, že Piráti sú naklonení prijímaniu týchto cudzincov. Ako môžete garantovať to, čo voličom v tejto súvislosti odkazujete, a aké máte dôkazy, že Bartošova strana by pootvorila dvere do Česka týmto ilegálom?

Bartoš bol na demonštrácii za utečencov, tvrdil, že mu moslimská Európa nevadí. Piráti majú na webe vlastné stanovisko k migrácii, kde píšu o dobrovoľnom prijímaní utečencov z iných krajín EÚ, ich europoslanci presne v tomto duchu hlasujú, ich senátorka nemá problém s migračnými kvótami atď. To, že teraz tvrdia, že sú proti kvótam, je len dymová clona. Kvóty sú mŕtve, pochovali sme ich spoločne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, takže je pohodlné byť proti nim. Piráti však hovoria o tom, že sú pripravení dobrovoľne prijímať ilegálnych utečencov, takže ani žiadne kvóty nepotrebujú. Tomu hovoria „zodpovedné riešenie migrácie". Povedal som to tisíckrát, ale poviem to znovu: Dokiaľ k tomu budem mať čo povedať, tak Česko žiadneho ilegálneho migranta neprijme. Sami si budeme rozhodovať o tom, kto u nás bude pracovať a bývať, a nebude nám to nariaďovať Brusel.

Čo považujete za správny postoj pri problematike ilegálneho prisťahovalectva?

Jediné riešenie tejto migrácie je boj proti pašerákom, dôsledné repatriácie, vybavovanie všetkých žiadostí o azyl mimo území EÚ na území tretej krajiny a dôsledná ochrana vonkajších hraníc. Aj za cenu plotov. Kedysi za ne Brusel karhal Maďarsko, dnes za ne chváli Poľsko, Litvu a Lotyšsko. Je dobré, že k tomuto názoru bruselskí politici dospeli. Bohužiaľ je to o šesť rokov neskôr, než mali.

Ešte na jar malo ANO výrazne znížené volebné preferencie. Čo ste urobili pre to, aby ste sa dostali zase nad 30-percentnú úroveň?

Osobne mi 30-percentná latka príde nadhodnotená. Prieskumy vnímam s pokorou a rezervou, do volieb je ešte ďaleko a čaká nás veľa práce. Myslím si, že pomohol môj list občanom, kde som im pripomenul, čo som urobil za tie štyri roky, ale i trebárs môj prejav v snemovni, kde som opozícii jasne do tváre povedal, že celú pandémiu zneužila na predvolebný boj. A keď tiež pominulo to najhoršie obdobie pandémie, tak ľudia mali možnosť zamyslieť sa nad tým, aké nebezpečenstvo predstavuje Pirátostan, ale i koalícia SPOLU. Týchto päť partají totiž spája túžba po moci a po korytách a aby to dosiahli, urobia čokoľvek. ODS sa spolčí s TOP 09, ktorá chce euro a migrantov, pán Petr Fiala, ktorý o svojej strane tvrdí, že je pravicová, počíta do vlády s Pirátmi, o ktorých hovorí ako o novej ľavici. Tieto dve zoskupenia sú len podvod na voličoch. Majú jediný cieľ – dostať sa ku korytám a za každú cenu odstrániť ANO i Babiša z politiky. Aj za cenu odovzdania našej suverenity, prijatia migrantov i eura, zákazu áut so spaľovacím motorom v roku 2035 alebo prekopania našej kultúry a spôsobu života.

Do volieb zostáva mesiac, každý štát v Európe sa obáva novej vlny koronavírusu. Aké opatrenia prijíma vláda, aby ste vo voľbách nedoplatili na podcenenie možných rizík šírenia covidu?

Na rozdiel od opozície nepovažujem epidémiu za politickú záležitosť a voľby v tom nehrajú žiadnu rolu. Za posledný rok sme sa poučili a v nijakom prípade už nechceme zopakovať skoršie chyby. Pokračujeme v očkovaní, rozbehli sme kampaň pre ľudí, ktorí sa ešte nenechali očkovať, aby nám pomohli dosiahnuť kolektívnu imunitu, aby sme všetci mohli odložiť rúška a žiť ako pred koronavírusom. Tiež sme pripravili testovanie detí v školách, pretože tie musia zostať otvorené, a taktiež sme predĺžili dobu, keď zdravotné poisťovne uhrádzajú štyri antigénové a dva PCR testy za mesiac. A ja sa ešte usilujem o to, aby sme začali uznávať protilátky.

Môžete spomenúť jednu vec, čo vás veľmi potešila, čo ste dosiahli ako predseda vlády a, naopak, aj sa zmieniť o veci, ktorú by ste riešili iným spôsobom?

Tých vecí je veľa, ale skutočne som hrdý na to, že sa nám podarilo pre našich seniorov presadiť dôstojné dôchodky. A keby som mal jednu vec riešiť inak, tak by som vlani pred Vianocami nedal na naliehanie občanov a najmä opozície, aby sme kvôli sviatkom rozvoľnili. Dnes som presvedčený o tom, že to celú dobu bol zámer Pirátostanu a ODS, TOP 09 a ľudovcov, aby došlo k obrovskému nárastu nakazených a všetko to potom mohli hodiť na vládu. Jeden pirátsky predstaviteľ, mimochodom, nepriamo oľutoval, že pandémiu sa podarilo skrotiť, inak by mali vyššie preferencie.

Už dlhší čas zverejňujete na internete váš pravidelný videoseriál „Čau, lidi“. Máte rôzne reakcie, zaujalo vás z ohlasov niečo, že ste si povedali, že treba niekde nejako rýchlo a jasne pomôcť, alebo dokonca konkrétne niekomu podať pomocnú ruku?

Áno, celkom často. No reakcie nedostávam kvôli mojej relácii, ale v podstate stále. Ľudia mi píšu e-maily, listy i esemesky, niekedy si s nimi telefonujem. Počul som veľa príbehov a snáď pomohol aj vyriešiť niektoré problémy. Ale nehnevajte sa, nebudem konkrétny, nechcem o tom verejne hovoriť. Pomoc sa robí preto, aby človek niekomu pomohol, nie aby sa tým mohol verejne chváliť.

Prečo vlastne zotrvávate v politike, lebo istotne veľa ľudí si povie, že na vašom mieste by už oddychovali, užívali by si fakticky penzijný vek v rámci rodinnej pohody?

To viete, že som s tým chcel tisíckrát „praštiť", pretože ma rodina kvôli politike nevidí v poslednej dobe už skoro vôbec. V tomto roku sme prvýkrát za dlhé roky neboli na dovolenke. Ale keď som na výjazdoch v republike, tak veľa ľudí mi vyjadruje podporu a vravia mi, nech to nevzdávam. A priznávam sa, že ma to nabíja a dáva mi energiu v politike ďalej pokračovať. Zároveň veľmi nerád odchádzam od rozrobenej práce a tej mám ešte určite na ďalšie štyri roky.

Viete si nájsť aspoň trochu času, aby sa najbližší z vašej rodiny mohli ako-tak pravidelne s vami bez debaty o politike príjemne porozprávať?

Snažím sa rodinu politikou nezaťažovať, ale je pravda, že nás občas doženie, napríklad keď moji odporcovia demonštrujú pred naším domom. Ako som už povedal, až do tohto roku sme spoločne chodievali na letné dovolenky. Aspoň sa snažíme počas víkendov stretávať sa na obed. Vianoce v každom prípade slávime spoločne. To je vlastne jediná doba, keď mi nezvonia a nepípajú mobily. Pozeráme rozprávky v televízii, dáme si dobrú večeru a na politiku si nikto nespomenie.