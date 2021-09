Merkelová: Som feministka. Všetci by sme mali byť feministami

„V podstate ide o fakt, že muži a ženy sú si rovní, a to v zmysle účasti na spoločenskom živote, ale aj všeobecne v živote. A v tomto zmysle môžem povedať: áno, som feministka,“ povedala Merkelová novinárom po stretnutí s nigérijskou spisovateľkou Chimamandou Ngozi Adichie, ktorá sa vo svojich knihách venuje práve aj otázkam rodovej rovnosti a feminizmu. „Slovo feminizmus sa mi spája so špecifickým hnutím, ktoré veľmi bojovalo za to, aby sa spoločnosť zaoberala týmito otázkami,“ dodala nemecká kancelárka.

Agentúra AFP upozornila, že je to vôbec prvýkrát, ako sa 67-ročná nemecká líderka vyjadrila tak otvorene k tejto otázke, ku ktorej sa v minulosti stavala skôr zdržanlivo.

Samotná Merkelová pripustila, že v minulosti bola vo vyjadreniach na túto tému „o čosi hanblivejšia“. Uviedla však, že teraz má premyslenejší postoj. „A v tomto zmysle môžem povedať, že by sme všetci mali byť feministami,“ dodala.

Kancelárka zároveň podotkla, že debata o tejto téme sa v posledných rokoch v Nemecku zmenila. „Pred 20 rokmi by som si ani nevšimla, ak by na panelovej diskusii boli výlučne muži. Teraz si však už nemyslím, že je to v poriadku,“ dodala v tejto súvislosti.

V Nemecku sa 26. septembra budú konať parlamentné voľby, pričom Merkelová sa po štyroch funkčných obdobiach v úrade kancelárky o ďalšie obdobie už uchádzať nebude; z aktívnej politiky sa plánuje stiahnuť. Ako svojho nasledovníka na poste kancelára podporuje kandidáta svojej Kresťanskodemo­kratickej únie (CDU) Armina Lascheta.