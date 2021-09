Na Islande začalo fungovať najväčšie zariadenie odčerpávajúce CO2 zo vzduchu

Na Islande uviedli v stredu do prevádzky najväčšie zariadenie na svete, ktoré priamo zo vzduchu nasáva oxid uhličitý a hlboko pod zemským povrchom ho premieňa na kameň. Oznámila to švajčiarská spoločnosť Climeworks a islandská firma Carbfix, ktoré toto zariadenie zostrojili.

Čistička je nazvaná Orca, čo odkazuje na islandské slovo „orka“ znamenajúce energiu, približuje agentúra AFP. Dodáva, že zariadenie pozostáva zo štyroch častí, z ktorých každá sa skladá z ďalších dvoch kovových schránok pripomínajúcich kontajnery, aké sa používajú v námornej doprave.

Podľa zmienených spoločností má zariadenie zo vzduchu ročne odčerpať 4000 ton oxidu uhličitého. Takéto množstvo zodpovedá podľa americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) emisiám, aké za rok vyprodukuje približne 870 áut, uvádza AFP.

Zariadenie nasáva oxid uhličitý pomocou ventilátorov do kolektora, kde ho následne prefiltruje a izoluje. Oxid uhličitý potom zmieša s vodou a následne je pumpovaný do hĺbky 1000 metrov pod zem, do čadičového podložia.

Niektorí odborníci tvrdia, že takéto zariadenia sa môžu stať jedným z hlavných nástrojov v boji proti klimatickým zmenám. Ich kritici zase poukazujú na to, že ide o neprimerane drahú technológiu a môže trvať celé desaťročia, kým bude možné, aby fungovala vo veľkom rozsahu.