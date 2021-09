Kremeľ očakáva zasahovanie do blížiacich sa volieb v Rusku

Kremeľ nemá pochybnosti o tom, že nadchádzajúce voľby v Rusku budú terčom pokusov o zasahovanie do ich priebehu. Uviedol to vo štvrtok jeho hovorca Dmitrij Peskov, ktorý súčasne informoval, že Rusko má pripravený systém na neutralizáciu takýchto pokusov.

Podľa agentúry Interfax Peskov zdôraznil, že „riziká (v podobe zasahovania do volieb v Rusku) skutočne existujú – to si treba jasne priznať“.

Toto vyhlásenie sa objavilo v deň, keď nemecká spolková prokuratúra oznámila, že vyšetruje hekerské útoky voči viacerým nemeckým poslancom, za ktorými podľa Berlína stálo Rusko.

Téma zasahovania do volieb bola v júni jednou z tém rokovaní, na ktorých sa v Ženeve zišli prezidenti Ruska a ISA, Vladimir Putin a Joe Biden.

Biden vtedy novinárom povedal, že dal Putinovi jasne najavo, že „nebudeme tolerovať pokusy o narušenie našej demokratickej suverenity či podkopanie našich demokratických volieb a budeme na to reagovať“.

Šéf Bieleho domu poznamenal, že Putin vie, že ak by zo strany Ruska došlo k opätovnému zasahovaniu do volieb v USA alebo k ďalším kybernetickým útokom, „bude to mať následky“.

Peskov vo štvrtok vo svojom vyhlásení poukázal aj na to, že na blížiace sa voľby v Rusku budú akreditované aj tie médiá, ktoré majú v Rusku štatút tzv. zahraničných agentov. V stredu to oznámila predsedníčka Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová, ktorá ubezpečila, že takéto médiá „budú mať rovnaké práva na pokrytie“ volieb. Vyslovila však očakávanie, že nebudú zasahovať a ovplyvňovať priebeh hlasovania.

Z jej slov vyplýva, že médiá s financovaním zo zahraničia budú mať prístup i do volebných miestností. „Nech pracujú. Dúfajme, že budú informovať poctivo,“ dodala Pamfilovová.

Hlasovanie vo voľbách do Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, a v regionálnych voľbách na rôznych úrovniach sa v Rusku uskutoční od 17. do 19. septembra.