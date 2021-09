Dvadsať rokov po útoku na dvojičky. Hasič: Uvedomili sme si, že živých nenájdeme

Otázky a odpovede

V akom časovom rozpätí sa stali teroristické útoky v USA 11. septembra 2001?

Atentátnici vo všetkých prípadoch použili civilné lietadlá typu Boeing, ktoré uniesli vo vzduchu. Prvý stroj narazil do mrakodrapu v New Yorku v čase 8.46. Toto lietadlo na trase z Bostonu do Los Angeles trafilo do severnej veže Svetového obchodného strediska (WTC) (na snímke). Druhý Boeing na rovnakej ceste z týchto dvoch miest narazil do južnej veže WTC o 9.03. Tretie lietadlo, smerujúce z Washingtonu do Los Angeles, vletelo do washingtonskej budovy Pentagonu o 9.43. Štvrtý stroj letel z Newarku do San Francisca. Zrútil sa v Pensylvánii po bitke medzi únoscami s cestujúcimi a s členmi posádky. Nevinných obetí 11. septembra 2001 bolo dovedna 2¤977 (zomrelo aj 19 teroristov).

Ako Spojené štáty reagovali na atentáty?

Americká vláda vyhlásila terorizmu vojnu. (Na snímke je vtedajší prezident USA George Bush ml., keď ho šéf kancelárie Bieleho domu Andrew Card 11. septembra 2001 počas stretnutia s deťmi v škole na Floride informoval o prvom útoku v New Yorku.) Bush ml. posilnil bezpečnostné opatrenia v krajine a rozšíril právomoci tajných služieb. Necelý mesiac po atentátoch Spojené štáty začali vojensky zasahovať v Afganistane, kde radikálne hnutie Taliban poskytovalo útočisko Usamovi bin Ládinovi, vodcovi teroristickej siete Al-Kajdá, ktorá zosnovala útoky v USA. Americká rozviedka v auguste 2010 zistila, že hlavný strojca masakry sa zrejme skrýva neďaleko, v susednom Pakistane. Išlo o dom postavený v roku 2006, ktorý bol podozrivý tým, že nemal zavedený telefón ani internet, a jeho obyvatelia nevynášali odpadky, ale ich v areáli opevnenej budovy spaľovali. Ich kontakt s okolím zabezpečoval iba jeden kuriér. Z ďalších informácií vyplynulo, že v dome naozaj býva najhľadanejší terorista na svete. Členovia amerického špeciálneho komanda, ktorí tam v máji 2011 pristáli vo vrtuľníkoch, počas prestrelky zabili bin Ládina guľkou do hlavy; mŕtvolu potom zhodili do mora.

Aké boli ekonomické škody a straty spôsobené atentátmi islamistov z radov Al-Kajdá?

Obidva mrakodrapy WTC sa zrútili. Odpratávacie čaty odtiaľ odviezli 1,8 milióna ton trosiek (na snímke sú stroje, ktoré odnášali zvyšky výškových budov). Vyčistenie miesta, kde stálo WTC, trvalo do mája 2022 a stálo 750 miliónov dolárov. Navyše bolo vážne poškodených či dokonca zničených ďalších 50 budov v južnej časti Manhattanu (2,25 milióna štvorcových metrov kancelárskych plôch). Náklady na odškodnenie dosiahli viac ako 38 miliárd dolárov. Poisťovacie spoločnosti zaplatili polovicu, vláda poskytla viac ako dve pätiny financií a sumou 2,7 miliardy dolárov prispeli dobročinné organizácie. Ku škodám treba pripočítať ešte straty – na celom svete výrazne klesol záujem ľudí o leteckú dopravu a výrobcovia civilných lietadiel zaznamenali nevídaný pokles dopytu aerolínií o tieto stroje.

Koho obžalovali a koho odsúdili za masakru z 11. septembra 2001?

Americký súd poslal za mreže na doživotie Francúza marockého pôvodu Zacariasa Moussaouiho. Obžalobe sa podarilo dokázať, že pripravoval útoky, pričom chcel uniesť piate lietadlo, s ktorým by narazil do Bieleho domu. Maročana Muníra Mutasádika súdili v Nemecku, kde dostal trest 15 rokov za podporu atentátov. Na vojenskej základni na Guantáname sa ešte stále nachádza päť islamských radikálov, ktorým USA dávajú za vinu podiel na teroristických útokoch pred dvadsiatimi rokmi. Ak ich usvedčia, každému hrozí trest smrti. Sú medzi nimi dvaja muži z Jemenu, jeden zo Saudskej Arábie a dvaja Pakistanci. V prípade týchto dvoch ide o Chálida Šajcha Muhammada a jeho synovca Alího Abdala Azíza. Muhammad (na snímke v marci 2003, keď ho chytili v Pakistane), je podľa americkej vyšetrovacej správy považovaný za hlavného strojcu útokov, ktorý konal na popud bin Ládina. Mali ho začať súdiť v januári tohto roku, ale proces odročili pre pandémiu koronavírusu. Súdne pojednávanie sa napokon otvorilo pred niekoľkými dňami (v utorok 7. septembra).

Čo sa nachádza na mieste, kde v New Yorku stáli dva mrakodrapy WTC?

Postavili tam výškovú budovu nazvanú One World Trade Center (na snímke). Stavba sa začala výkopovými prácami v apríli 2006. Mrakodrap má výšku 541,3 metra. Stal sa najvyššou budovou nielen v New Yorku, ale aj na celej západnej pologuli. Sú v nej hlavne kancelárie. Vo výške 382 metrov je umiestnená vyhliadková plošina pre turistov. Náklady na výstavbu mrakodrapu sa vyšplhali až na 3,9 miliardy dolárov, čím sa v roku 2012 stal vôbec najdrahšou stavbou na celom svete.

(čap, čtk)