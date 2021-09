Boj pokračuje. Na 11. september sa nedá zabudnúť

Obe veže horeli. „Ale okrem plameňov bolo najhoršie, že ľudia z nich skákali. Videla som pár, ktorý skočil držiac sa za ruky. Bolo to neuveriteľné. Neviem si predstaviť, akému rozhodnutiu museli čeliť. Myslela som na ich rodiny. Bolo to jednoducho príšerné,“ opísala pre Sky News hrôzu 11. septembra 2001 požiarnička Lynn Tierneyová, ktorá zasahovala na mieste katastrofy.

Emotívne výročie

Od útokov teroristov z Al–Kajdá na New York a Pentagon uplynie dnes 20 rokov. Zahynulo vtedy takmer tritisíc ľudí a mnohí z tých, čo prežili, doteraz čelia nekončiacej traume. „Mala som popáleniny na 82,5 percenta tela. Väčšina z nich bola tretieho stupňa, 20 percent bolo štvrtého až piateho stupňa. Z lekárskeho hľadiska som mala byť mŕtva. Horela som zaživa. Inak sa to nedá opísať,“ povedala pre Sky News Lauren Manningová, ktorá pre 20 rokmi takmer zahynula v severnej veži Svetového obchodného centra. Zomrelo vtedy 658 jej kolegov, ktorí pracovali vo finančnej spoločnosti Cantor Fitzgerald.

„Som Newyorčan a musím povedať, že je to pre mňa emotívny deň,“ povedal pre Pravdu o výročí 11. septembra expert na terorizmus Colin Clarke. Aj jemu zmenili útoky život. „Študoval som vtedy v Írsku na univerzite v Galway. Zaoberal som sa Írskou republikánskou armádou, Veľkopiatkovou dohodou, teda tým, čo sa dialo po konflikte v Severnom Írsku. Vždy ma zaujímal terorizmus, ale nemyslel som si, že bude zo mňa akademik, že budem robiť doktorát. V podstate som začal byť posadnutý Al–Kajdá, Pakistanom či salafistickým džihádizmom. Keby sa útoky nestali, asi by bol zo mňa právnik alebo by som pracoval vo financiách,“ vysvetlil Clarke, ktorý pôsobí v bezpečnostno–analytickej spoločnosti Soufan Group.

„Hovorím ľuďom, že si ma moja kariéra vybrala. Nikdy som neslúžil v ozbrojených silách, ale pochádzam z vojenskej rodiny, medzi príbuznými mám najmä príslušníkov námornej pechoty. Bol to mimoriadne tragický deň, ale môjmu životu dal zmysel,“ uviedol odborník na terorizmus, ktorý strávil istý čas v Afganistane ako analytik pre misiu NATO ISAF.

Pred 20 rokmi svet v nemom úžase a s obavami sledoval dianie v USA. Prečo vôbec šéf Al–Kajdá Usáma bin Ládin útoky odobril ? Naozaj dúfal, že zasadí smrteľný úder Amerike a Západu, alebo bol len prehnane sebavedomý?

„Keď sa započúvate do toho, čo bin Ládin hovoril, myslel si, že zatiahne USA do vojny v Afganistane a nechá ich vykrvácať rovnako, ako to mudžahedíni urobili ZSSR. Pokladal Spojené štáty za papierového tigra. Inšpiroval sa incidentmi, ako bol útok v Bejrúte v roku 1983 (zahynulo vtedy 307 ľudí, väčšina obetí boli americkí vojaci, následne sa medzinárodné mierové sily stiahli z Libanonu, pozn. red.) či dianím v Somálsku v 90. rokoch. Takto to bin Ládin vnímal a do istej miery sa dá povedať, že mal pravdu,“ pripomenul Clarke.

Po 11. septembri 2001 sa začala vojna v Afganistane a podarilo sa zvrhnúť talibanský režim, ktorý držal ochrannú ruku nad Al–Kajdá. V roku 2011 americké komando v Pakistane zlikvidovalo bin Ládina. No Taliban je po 20 rokoch a po odchode zahraničných jednotiek v Afganistane opäť pri moci.

Pyrrhovo víťazstvo?

„Je to až neuveriteľné, že na začiatku vojny s terorizmom bol veľký úspech. USA v krátkom čase za pomoci povstalcov zo Severnej aliancie dokázali odstrániť Taliban bez toho, aby do krajiny vyslali veľa vojakov. Prispeli najmä leteckou podporou,“ reagoval pre Pravdu Edwin Bakker z Inštitútu pre bezpečnostné a globálne vzťahy na univerzite v holandskom Leidene.

Hoci vývoj v Afganistane je šokujúci a nie je vylúčené, že sa krajina opäť stane útočiskom pre teroristov, expert si myslí, že útoky z 11. septembra boli pre Al–Kajdá Pyrrhovým víťazstvom. „Po 11. septembri už USA nezažili žiadny veľký džihádistický útok a niečo podobné, čo sa stalo v Amerike pred 20 rokmi, sa neodohralo nikde na svete. Al–Kajdá si vyslúžila veľa pozornosti, ale svoje ciele nenaplnila. Vplyv Západu na Blízkom východe vzrástol a zvýšila sa aj jeho podpora pre arabské režimy, ktoré teroristi pokladajú za odpadlícke. Možno sa dá povedať, že najviac z útokov vyťažil Islamský štát. Existuje vďaka Američanmi vedenej invázii do Iraku, a preto, že Al–Kajdá boj s terorizmom oslabil,“ dodal Bakker.