Podľa predbežných výsledkov voľby v Nórsku vyhrala stredoľavá opozícia

Parlamentné voľby v Nórsku podľa prvých predbežných výsledkov vyhrala stredoľavá opozícia na čele so Stranou práce, ktorej lídrom je 61-ročný milionár Jonas Gahr Störe. V jej kampani dominovali otázky o budúcnosti ropného priemyslu v krajine, informovali agentúry AFP a AP.

Po sčítaní takmer 52 percent hlasov vyhrala voľby Strana práce spolu so svojimi spojencami Stranou stredu (Sp) a Stranou socialistickej ľavice (SV). Blok stredoľavých strán by tak v nórskom parlamente získal 101 zo 169 kresiel, zatiaľ čo súčasná vláda na čele s premiérkou Ernou Solbergovou by získala 67 kresiel.

Erna Solbergová stojí na čele nórskej vlády od roku 2013 a pre svoju energickosť jej Nóri dali prezývku „Železná Erna“.

Predvolebnej kampani v Nórsku dominovala otázka boja proti klimatickým zmenám a postupného odklonu od využívania fosílnych palív, ktorých ťažba je dôležitým pilierom nórskej ekonomiky.