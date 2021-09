Búrka Nicholas zosilnela na hurikán, mohol by zasiahnuť aj oblasť Houstonu

Tropická búrka Nicholas zosilnela v utorok na hurikán prvej kategórie a blíži sa k americkému pobrežiu, pričom by mohla zasiahnuť štát Texas a niektoré časti Louisiany. Uviedla to agentúra AFP s odvolaním sa na americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.