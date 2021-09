Taliban, covid a obyčajný človek zaskočili Trudeaua

Kanadský liberálny premiér Justin Trudeau sa chytil do vlastnej pasce. V auguste sa rozhodol pre predčasné voľby, ktoré sa budú konať o týždeň 20. septembra. Dvojnásobný premiér Trudeau však urobil nováčikovskú politickú chybu.

Kampaň pred hlasovaním umožnila nabrať opozícii druhý dych. Kým pred niekoľkými týždňami vládnuci liberáli v prieskumoch verejnej mienky viedli, teraz už bojujú o prvé miesto s konzervatívcami, ktorých vedie Erin O‘Toole. Obe strany by volilo okolo 31 percent ľudí.

Udrží sa vo funkcii?

Je už takmer isté, že Trudeauovi sa nepodarí dosiahnuť hlavný cieľ, ktorý sledoval vyhlásením volieb. Teda, aby sa z jeho menšinovej vlády stal kabinet, ktorý bude mať v 338–člennej dolnej komore kanadského parlamentu väčšinu. Bude rád, ak sa vôbec udrží vo funkcii.

„V lete Trudeau videl, že jeho strana je na tom podľa prieskumov verejnej mienky dobre. Preto požiadal generálnu guvernérku Mary Mayovú–Simonovú (zastupuje britskú kráľovnú Alžbetu II., ktorá je oficiálnou hlavou štátu, pozn. red.), aby rozpustila parlament dva roky pred riadnym termínom volieb,“ reagoval pre Pravdu Alex Marland, šéf Katedry politológie na Memorial University v kanadskom St. John‘s.

Expert tvrdí, že sa rýchlo ukázalo, že ľudia nie sú myšlienkou predčasných volieb nadšení. Niektoré prieskumy ukázali, že ich odmieta až 75 percent Kanaďanov. „Voliči na to frflú čoraz hlasnejšie. Trudeau nedokázal prísť so žiadnym dobrým dôvodom, ktorým by predčasné hlasovanie vysvetlil. Kanaďanov podráždila jeho očividná snaha získať počas pandémie viac moci,“ zdôraznil Marland.

Trudeau ako nová hviezda kanadskej liberálnej politiky po prvý raz vyhral voľby v roku 2015, keď získal aj väčšinu v parlamente. Tento úspech sa mu už nepodarilo v roku 2019 zopakovať a musel sa uspokojiť s menšinovou vládou, ktorú podporila stredoľavicová Nová demokratická strana. Priezvisko súčasného premiéra v krajine všetci poznali dávno predtým, ako sa začal venovať politike. Jeho otec Pierre Trudeau vládol Kanade v rokoch 1968 až 1979 a potom od roku 1980 do roku 1984.

„Justina Trudeaua by som zatiaľ pred voľbami neodpisoval. Staviť si proti Trudeauovcom v Kanade je ako staviť si proti Michaelovi Jordanovi v basketbale. Je ťažké bojovať s legendou,“ pripomenul pre Pravdu expert na politickú históriu Gil Troy z McGillovej univerzity v Montreale.

No aj podľa neho sa ľuďom nepáči, čo Trudeau urobil. „Je na tom niečo takpovediac nekanadského, že to vyzerá tak, že sa premiér rozhodol zneužiť popularitu, ktorú získal počas pandémie,“ vysvetlil Troy.

Trudeau sa stavia do roly progresívneho politika. Pod jeho vedením Kanada pomáha migrantom a snaží sa byť lídrom v boji s klimatickými zmenami. Kritici mu však vyčítajú, že neraz viac o týchto veciach hovorí a menej koná. Trudeauova vláda sa však pomerne dobre dokázala vyrovnať s pandémiou koronavírusu. COVID–19 síce v krajine dosiaľ zabil viac ako 27–tisíc ľudí, Kanada je však na tom lepšie ako väčšina väčších rozvinutých štátov. Vakcinácia sprvoti postupovala pomaly, ale teraz je už plne zaočkovaných viac ako 68 percent ľudí.

S kým sa pôjde na grilovačku

Profesor politológie Duane Bratt z Mount Royal University v Calgary si však myslí, že Trudeau podcenil viaceré faktory, keď sa rozhodol pre predčasné voľby. O rozpustenie parlamentu premiér požiadal 15. augusta, práve v deň, keď Taliban ovládol hlavné mesto Afganistanu Kábul.

„Náskok päť až osem percentuálnych bodov, ktorý liberáli v lete mali, sa ukázal ako nedostatočný. V júli však nebol Afganistan ani na titulných stránkach, ani vnútri novín, nebol nikde. No zrazu kríza prepukla v rovnaký deň, ako ohlásili predčasné voľby. Okrem toho so štvrtou vlnou covidu začal opäť rásť počet obetí a ľudí v nemocniciach a na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Opozícia sa preto môže pýtať, prečo sa Trudeau rozhodol pre voľby uprostred pandémie,“ objasnil pre Pravdu Bratt.

Premiérov krok očividne pomohol šéfovi konzervatívcov O‘Tooleovi. „Stranu vedie od augusta 2020, ale nikto ho nepoznal. Pre pandémiu sa všetka pozornosť sústreďovala na Trudeaua. Myslím si, že všetci O‘Toolea vážne podcenili. Šéf konzervatívcov a jeho žena vyzerajú ako vaši bežní susedia. Ľudia, s ktorými môžete ísť na grilovačku. To isté sa nedá povedať o Justinovi Trudeauovi a jeho manželke Sophie. Sú bohatí a pekní, ale o časť lesku už prišli. Možno teraz Kanaďania chcú niekoho obyčajnejšieho,“ povedal Bratt.