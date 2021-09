Irán by do mesiaca mohol mať dostatok uránu na výrobu bomby

Irán by už do jedného mesiaca mohol disponovať takým množstvom obohateného uránu, ktoré by stačilo na výrobu atómovej bomby. Vyplýva to z novej prognózy amerického Inštitútu pre vedu a medzinárodnú bezpečnosť, o ktorej informoval v utorok denník The Jeruzalem Post (JP).