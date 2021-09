Pápež hovoril počas letu z Bratislavy o očkovaní, manželstvách i interrupciách

Pápež František v rozhovore s novinármi počas letu z Bratislavy do Ríma.

Počas letu z Bratislavy do Ríma tiež novinárom na palube svojho lietadla potvrdil odmietavý postoj katolíckej cirkvi voči manželstvám osôb rovnakého pohlavia i interrupciám, informujú agentúry AP, AFP a DPA.

Pápež v súvislosti s očkovaním povedal, že „ľudstvo má históriu priateľstva s vakcínami“ a na pomoc ľuďom, ktorí odmietajú tú proticovidovú, je podľa neho potrebná pokojná diskusia. Poukázal na to, že vakcíny už desaťročia chránia deti pred osýpkami či obrnou.

Vakcínu odmietajú aj niektorí členovia kolégia kardinálov, priblížil pápež s tým, že jedného z nich, „chudáka“, hospitalizovali po nákaze koronavírusom. Hoci ho nemenoval, zjavne tým narážal na konzervatívneho amerického kardinála Raymonda Burka, jedného z najotvorenejších kritikov Františka v radoch cirkvi.

Pápež po otázke o skeptikoch a odporcoch očkovania proti covidu vyjadril predpoklad, že táto „virulentnosť neistoty“ je dôsledkom rôznych vakcín, ich rýchleho schválenia a množstva „tvrdení, ktoré podnecujú tieto spory“ a strach. Doplnil, že vo Vatikáne sú zaočkovaní všetci s výminkou „malej skupiny“.

V súvislosti s výzvami na uznávanie manželstiev osôb rovnakého pohlavia pápež zdôraznil, že „manželstvo je sviatosť a cirkev nemá právomoc meniť sviatosti, ako ich ustanovil Pán“, citoval ho portál Vatican News.

Je to vražda

Podľa Františka tento postoj neznamená odsudzovanie ľudí odlišnej sexuálnej orientácie, ktorým je dôležité pomáhať, na čo existujú v rôznych štátoch príslušné zákony napríklad o občianskych zväzkoch. Treba to však robiť bez toho, aby sa cirkvi vnucovalo „popieranie jej pravdy“.

Cirkev podľa pápeža nemôže zmeniť ani svoj postoj v prípade interrupcií. „Je to viac ako len problém, je to vražda,“ vyhlásil František. „Vezmite si knihu o embryológii pre študentov medicíny. Tretí týždeň po počatí sú tam už všetky orgány, aj DNA… je to ľudský život, na ktorý musíme brať ohľad, tento princíp je taký jasný,“ doplnil.