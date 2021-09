Dánsko podmieni podporu migrantov ich prácou

Návrh zákona predstavila vláda a očakáva sa, že parlament ho schváli. „Menšinová vláda sociálnej demokracie v ňom síce nemá väčšinu hlasov, ale pravdepodobne získa podporu od stredopravicových poslancov," poznamenala agentúra AP.

Povinnosť sa bude vzťahovať na tých, čo využívajú sociálnu podporu viac ako tri roky, stále nepracujú a nedosiahli prijateľný stupeň znalosti dánčiny. „Premiérka Mette Frederiksenová povedala, že pripravované pravidlá sú priamo namierené na ženy (čo žijú zo sociálnych benefitov), ktoré nepochádzajú zo západného prostredia," uviedla stanica BBC.

Veľa žien zo zahraničia sa v Dánsku izoluje. Podľa vlády priemerne šesť z desiatich nemá zamestnanie, konkrétne ide o ženy z Blízkeho východu, zo severnej Afriky, z Afganistanu, Pakistanu a Turecka.

Frederiksenová zdôraznila, že každý človek musí niesť aspoň nejakú zodpovednosť za svoje živobytie. Upozornila, že doterajší systém vlastne niektorým imigrantom uškodil. „Priveľa rokov sme preukazovali medvediu službu mnohým ľuďom tým, že sme od nich nič nevyžadovali,“ citovala ju BBC. Vláda si od zmeny sľubuje, že by sa podarilo začleniť do spoločnosti približne 20-tisíc ľudí (predovšetkým ženy). S nájdením práce im majú pomáhať mestá a obce.

Premiérka prízvukuje, že pracovných príležitostí v silnej dánske ekonomike je dosť, ale kritici tvrdia, že to nebude jednoduché. Poukazujú na to, že kým vláda počíta s plánom odpracovať každý týždeň 37 hodín, naopak, väčšina pracovných príležitostí vhodných pre imigrantov sa pohybuje v rozpätí iba 4 až 10 hodín týždenne. Minister práce Peter Hummelgaard však naznačil, že stačí trochu viac rozmýšľať, aby sa našla robota pre každého. „Môže to byť zbieranie ohorkov cigariet alebo plastových nádob na pláži, pomoc vo firmách pri riešení rôznych úloh," citoval ho serve InfoMigrants. Hummelgaard dodal, že najdôležitejšie je, aby títo ľudia vyšli von z uzavretých domovov.

Frederiksenová, ktorá je pri moci od roku 2019, odvtedy výrazne sprísňuje imigračnú politiku. Počas prvého polroku 2021 úrady prijali len 851 žiadostí o udelenie azylu. (Dánsko zažilo najväčší nápor imigrantov v roku 2015, keď ich prišlo viac ako 21-tisíc.) Počet žiadostí bude s veľkou pravdepodobnosťou ešte klesať. Súvisí to s tým, že v júni tohto roku parlament schválil návrh, aby prijímacie strediská pre žiadateľov o azyl fungovali výlučne mimo dánskeho vnútrozemia. Za hlasovalo 70 zákonodarcov, proti sa vyslovilo 24 poslancov.

Imigranti a ich potomkovia tvoria v Dánsku viac ako 14 percent všetkých obyvateľov. „Najväčšie skupiny sú z Turecka, Iraku a zo Sýrie," podotkla AP. V Dánsku žije dovedna zhruba 5,8 milióna ľudí.