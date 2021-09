Britániu vo svete povedie žena. Len po druhý raz

Liz Trussová dokázala, čo sa ešte v britskej Konzervatívnej strane nepodarilo žiadnej žene. Premiér Boris Johnson si ju vybral za ministerku zahraničných vecí. Stalo sa to v rámci rekonštrukcie kabinetu, ktorý predseda vlády ohlásil v stredu.

Trussová sa do čela britskej diplomacie vyšvihla z postu ministerky pre medzinárodný obchod. V tejto funkcii mala na starosti uzatváranie obchodných dohôd so zahraničnými partnermi po odchode Británie z Európskej únie. Doteraz viedol rezort zahraničných vecí Dominic Raab. Ten doplatil aj na to, že evakuáciu ľudí z Afganistanu, kde vládu prebral Taliban, sprvoti v auguste riadil z dovolenky. Johnson Raaba presunul na čelo ministerstva spravodlivosti.

Horúce kreslo

Trussová však nie je prvou ženou, ktorá bude v diplomatickej oblasti reprezentovať Britániu. Krajina už mala v rokoch 2006 až 2007 ministerku zahraničných vecí. Vo vláde labouristu Tonyho Blaira túto funkciu zastávala Margaret Beckettová.

"V roku 2006 to bola veľká správa, keďže Beckettová bola prvou ženou v hlavnej diplomatickej funkcii. Ale vydržala v nej len rok a ministerstvo zahraničných vecí potom opätovne riadili bieli muži stredného veku,“ pripomenul pre Pravdu expert na britskú politiku a históriu Martin Farr z univerzity v Newcastli.

Ako dlho vydrží v rezorte Trussová? Sadá si do horúceho kresla. Od brexitového referenda v júni 2016 sa v ňom už vystriedali traja politici vrátane súčasného premiéra Johnsona. Podľa politológa Simona Griffithsa je možné, že súčasné vládne zmeny sú len predzvesťou radikálnejších rozhodnutí. "Vyzerá to tak, že Johnson si pripravuje pôdu a vytvára si nový tím, lebo už rozmýšľa na predčasnými voľbami, ktoré by mohli byť o rok či dva,“ vysvetlil pre Pravdu odborník z Londýnskej univerzity.

Trussová má už vo veku 46 rokov za sebou slušnú kariéru. Jej podporovatelia o nej hovoria, že má dobré politické inštinkty, kritici, naopak, tvrdia, že jej v prvom rade ide o moc. V roku 2016 bola za zotrvanie Británie v Európskej únii, ale po referende už brexit naplno podporovala. Trussová začínala v politike u liberálnych demokratov, ale od roku 1996 je členkou Konzervatívnej strany. Po dvoch neúspešných voľbách v rokoch 2001 a 2005 sa Trussová do parlamentu dostala v máji 2010.

Rodičia novej britskej ministerky zahraničných vecí boli ľavicovo orientovaní. Ako si nedávno Trussová zaspomínala pre spravodajský portál Politico Europe, v 80. rokoch chodila s mamou na demonštrácie proti vtedajšej konzervatívnej premiérke Margaret Thatcherovej. Politička pripúšťa, že odvtedy sa všetko zmenilo.

"Asi nie je veľa takých ľudí, ktorí vyrastali s tým, že kričali na Margaret Thatcherovú a skončili v konzervatívnom kabinete,“ povedala Trussová.

Podobá sa na Thatcherovú?

Časť strany v nej dokonca vidí možnú nástupkyňu Železnej lady. "Trussová získala miesto ministerky zahraničných vecí po tom, čo sa zaoberala medzinárodným obchodom. Počínala si dobre, hoci sa asi dá diskutovať, aké schopnosti potrebujete, aby ste uzavreli obchodné dohody, ktoré sú v zásade zhodné s tými, ktorými sa Británia riadila pred brexitom. Trussová je však veľmi populárna medzi konzervatívcami. Vnímajú ju ako podporovateľku thatcherizmu, teda malého štátu a nízkych daní. Dokonca tvrdia, že sa podobá na prvú premiérku,“ ozrejmil Farr.

Aj odborník na britskú politiku Robin Pettitt tvrdí, že Trussová má v strane podporu. "Špekuluje sa, že Johnson z nej urobil ministerku zahraničných vecí, aby bola jeho potenciálna rivalka čo najčastejšie mimo krajiny. Môžeme si však pripomenúť, že rezort diplomacie viedol aj súčasný premiér, a potom nahradil predsedníčku vlády Theresu Mayovú,“ skonštatoval pre Pravdu Pettitt.

Expert v súvislosti s Trussovou a tým, že ako druhá žena v histórii riadi britskú diplomaciu, upozornil ešte na jeden zaujímavý fakt. "V tejto chvíli sú na čele polovice takzvaných veľkých štátnych úradov ženy. Vyzerá to dobre, čo sa týka snahy vlády o podporovanie rovnosti príležitostí,“ uviedol Pettitt.

Veľké štátne úrady sú v Británii štyri. Premiérom je Johnson, ministerstvo financií riadi Rishi Sunak, rezort diplomacie Trussová a ministerkou vnútra je Priti Patelová.