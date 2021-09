Pakistan nepustí českých horolezcov, kým nezaplatia náklady na záchranu

Hovorkyňa českého ministerstva zahraničia ČTK oznámila, že veľvyslanectvo Českej republiky v Islamabade je s oboma mužmi v kontakte.

Minister kašmírskej oblasti Gilgit-Baltistán tento týždeň povedal, že záchranná operácia stála tri až štyri milióny pakistanských rupií (zhruba 386 000 až 515 000 Kč, 14– až 20-tisíc eur).

Českí horolezci Jakub Vlček a Peter Macek spolu s Pakistancom Vadžídulláhom Nagrím zdolali 10. septembra horu Rakapoši, ale pre ťažkosti pri zostupe ich musel 15. septembra po dlhej záchrannej akcii do bezpečia dopraviť vrtuľník pakistanskej armády. Trojica uviazla v nadmorskej výške približne 6 900 metrov.

Horolezci ale na výstup nemali príslušné oprávnenie ani vybavené poistenie. „Začali sme proti nim konanie. Kým nezaplatia náklady za vrtuľník, budeme ich držať v Gilgite,“ povedal Násir.

Pozemnú záchrannú operáciu viedol Abdul Joši. „Česi nemali povolenie na výstupu na Rakapoši, nemali základný tábor ani pozemný tím, pri výstupe neumiestnili fixné laná. A pretože nikde nebola žiadna dokumentácia, ich poisťovňa nebola ochotná záchranu uhradiť,“ zhrnul Joši problémy so záchranou.

Denník Dawn napísal, že českí horolezci požiadali o povolenie na výstup na vrchol Rakapoši 16. júla, ale úrady povolenie z bezpečnostných dôvodov nevydali.

České veľvyslanectvo v pakistanskej metropole Islamabád je s oboma českými občanmi v kontakte. „Avšak do rokovaní medzi poistencom a jeho poisťovňou nemá ministerstvo zahraničných vecí kompetenciu vstupovať,“ oznámila ČTK hovorkyňa Černínského paláca Mariana Wernerová.

Na otázku, či diplomacia rieši problém so zaplatením za pomoc, hovorkyňa českého ministerstva oznámila, že sa postupuje podľa zákona o zahraničnej službe. Ministerstvo podľa tohto zákona poskytuje pomoc občanovi, ktorý sa v zahraničí ocitol v núdzi v dôsledku mimoriadnej udalosti, ako je napríklad závažné ochorenie, hospitalizácia, úraz, havária či strata dokladov, ak o to požiada a nie je schopný riešiť svoju situáciu vlastnými silami. Za stav núdze nemožno ale považovať, keď niekto pricestuje do zahraničia bez dostatočných finančných prostriedkov na cestu a pobyt, upozornila Wernerová.

Vlček v rozhovore s ČTK tento týždeň povedal, že horolezci požiadali o povolenie na výstup v dostatočnom predstihu, kvôli komplikáciám ho však nemali potvrdené včas. Vlček tiež povedal, že úmysel ísť hore úradom oznámili. Vlček poprel informácie pakistanskej tlače, podľa ktorých mali Česi zdravotné problémy. Podľa Vlčeka to bol Nagrí, kto potreboval pomoc, mal problémy a bol zmätený.

Česi sú poistení v poisťovni UNIQA. Jej hovorkyňa podľa serveru iDNES.cz povedal, že poisťovňa za záchrannú operáciu nezaplatí, pretože vrchol Rakapoši spadá do nebezpečnej oblasti, ktorej návštevu česká vláda neodporúča. Zmluvu s poisťovňou tiež znehodnocuje chýbajúce povolenie na výstup.