Navaľnyj nemôže voliť vo voľbách do ruskej Dumy

Námestník riaditeľa príslušného odboru FSIN Valerij Bojarinev vysvetlil, že po tom, ako rozsudok súdu nadobudne účinnosť, odsúdení nemôžu hlasovať vo voľbách, uviedla v nedeľu agentúra Interfax.

Podľa zákonov platných v Rusku voliť môžu iba osoby vo vyšetrovacej väzbe alebo v domácom väzení, dodal Bojarinev.

Podľa FSIN v prebiehajúcich voľbách svoje právo zúčastniť sa na voľbách využilo asi 90 percent osôb v centrách predbežného zadržania.

Navaľnyj si od polovice marca vo väzenskom tábore č. 2 pri meste Pokrov vo Vladimirskej oblasti odpykáva nepodmienečný trest vynesený v kauze Yves Rocher.

Navaľného politickí supútnici alebo sympatizanti boli tiež terčom policajných a súdnych perzekúcií alebo boli nútení ujsť z Ruska.

Organizácie a združenia spájané s Navaľným boli zasa postavené mimo zákona a ľudia, ktorí v nich pracovali alebo sa angažovali, sa istý čas nesmú uchádzať o volené funkcie.

Napriek týmto prekážkam sa Navaľnyj spoza mreží snaží zabrzdiť Kremeľ v uzurpácii moci v parlamente – aj prostredníctvom Chytrého hlasovania, konštatovala AFP.

Navaľného tím zverejnil v stredu na sociálnych sieťach vyhlásenie, v ktorom toto „taktické“ hlasovanie označil za spôsob, ako poraziť kandidátov z Jednotného Ruska „vo voľbách aj pri všetkom falšovaní, ktoré si rozhodne zariadia“.

Vďaka tzv. chytrému hlasovaniu „sa voliči spoja a hlasujú za najsilnejšieho súpera“ proti kandidátovi Jednotného Ruska „a pomáhajú tomuto súperovi vyhrať“.

V zozname odporúčaných kandidátov vo voľbách do Štátnej dumy sú okrem kandidátov Komunistickej strany Ruskej federácie aj takmer 50 kandidátov zastupujúcich ľavicovo orientovanú stranu Spravodlivé Rusko a 20 kandidátov ultranacionalis­tickej Liberálnodemo­kratickej strany Ruska.

Podľa prieskumov verejnej mienky sa vo voľbách do Štátnej dumy všeobecne očakáva víťazstvo vládnucej strany Jednotné Rusko.

Voľby do zastupiteľstiev rôzneho stupňa sa v Rusku konajú od 17. do 19. septembra. Občania volia poslancov Štátnej dumy, najvyšších predstaviteľov 12 subjektov krajiny a poslancov zákonodarných orgánov v 39 subjektoch Ruskej federácie. Okrem toho sa v Moskve konajú doplňujúce voľby do mestskej Dumy.

Ústredná volebná komisia (ÚVK) v nedeľu na poludnie informovala, že účasť voličov na voľbách prekročila hranicu 40 percent.