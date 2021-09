Sopka Etna na Sicílii znova vybuchla, skončilo sa obdobie pokoja

Taliansky Národný ústav geofyziky a vulkanológie (INGV) v utorok nadránom zaznamenal zvýšenú činnosť vo vnútri hory, pritom do výšky asi 9000 metrov vystúpil mrak popola.

Z krátera vytekala po juhovýchodnom svahu láva.

Sopka Etna vysoká 3357 metrov opakovane chrlí lávu a popol už od polovice februára. Zaznamenaných bolo zatiaľ približne 50 erupcií.

Pozorovať ich je často veľmi pôsobivé, ale väčšinou sú pre okolité dediny a mesto Catania na juhu neškodné. Na tamojšie letisko bolo v utorok stále možné sa dostať.

Láva vyteká aj zo sopky La Cumbre Vieja na ostrove La Palma

Láva vytekajúca zo sopky La Cumbre Vieja na ostrove La Palma po nedeľňajšom výbuchu postupuje smerom k moru a ohrozuje tamojšie osídlenia. Informoval o tom v utorok na svojej webovej stránke denník El País.

Na ostrove v noci na utorok zaznamenali štyri zemetrasenia s magnitúdou do 3,8. Na sopke sa podľa úradov vytvoril ďalší otvor, cez ktorý uniká láva. Vyžiadalo si to evakuáciu ďalších ľudí z oblasti v okolí obce El Paso. Celkovo už evakuovali viac ako 5500 osôb.

Láva, ktorá sa približuje k moru, zničila 166 domov a takisto ohrozuje aj ďalšie sídla na ostrove, píše El Mundo. Jej pohyb sa však podľa úradov spomalil.

Vulkanológ José Mangas upozornil na možné preniknutie lávy do mora. V takom prípade by nastalo vyparovanie morskej vody a do ovzdušia by sa uvoľnili škodlivé plyny, čo by podľa jeho slov predstavovalo nebezpečenstvo pre obyvateľov ostrova.

Predseda španielskej opozičnej Ľudovej strany (PP) Pablo Casado sa v stredu chystá navštíviť ostrov La Palma. Španielsky premiér Pedro Sánchez zo Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE) oblasti postihnuté katastrofou navštívil v pondelok.

La Palma leží v severozápadnej časti Kanárskych ostrovov, ktoré tvoria jedno zo 17 španielskych autonómnych spoločenstiev. Tento ostrov má približne 83.400 obyvateľov.