Pri dopravnej nehode v Chorvátsku zahynuli dvaja cyklisti zo Slovenska

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) dostalo v piatok 17. septembra informáciu o dopravnej nehode neďaleko mesta Šibenik, pri ktorej došlo k zrážke rekreačných cyklistov zo SR s automobilom BMW s nemeckým evidenčným číslom. V súvislosti s nehodou, pri ktorej zahynuli dvaja Slováci, to pre TASR v utorok uviedol komunikačný odbor MZVEZ.

Chorvátsky denník Večernji list v utorok zverejnil podrobnosti nehody, ktorá sa stala v piatok predpoludním na okresnej ceste neďaleko Šibenika. Ako predtým informoval Dnevnik.hr, pri zrážke s autom zahynul 69-ročný muž a 71-ročná žena zo Slovenska, ktorí po ceste šli na elektrobicykloch.

Podľa miestnej polície vodič zrejme neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam na mokrej vozovke a v zákrute prešiel do protismeru, kde narazil do slovenského občana idúceho na elektrobicykli. Polícia predpokladá, že auto následne narazilo do nízkeho kamenného múru, od ktorého sa potom odrazilo a zachytilo aj slovenskú cyklistku, napísal Večernji list.

Obaja Slováci pri nehode utrpeli mnohopočetné zranenia, ktorým v nemocnici v Šibeniku neskôr podľahli.