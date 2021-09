Baňu Turów nezavrieme, odkázal EÚ Morawiecki a skritizoval Česko

Poľsko nezavrie hnedouhoľnú baňu Turów, nachádzajúcu sa neďaleko hraníc s Českou republikou, a to aj napriek predbežnému rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora, inak by milióny poľských domácností ostali "bez elektriny a tepla". Uviedol to poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorý zároveň ostro kritizoval súd aj Českú republiku ako sťažovateľa. Proti rozhodnutiu súdu plánuje vláda vo Varšave podniknúť právne kroky.