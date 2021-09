Litva vyzvala svojich občanov, aby nekupovali čínske mobilné telefóny Xiaomi

„Naše odporúčanie je nekupovať si nové čínske mobilné telefóny a zbaviť sa tých kúpených, ako je to len možné,“ uviedol námestník litovského ministra obrany Margiris Abukevicius.

Podľa zistení tamojšieho kybernetického úradu majú nové zariadenia od firmy Xiaomi v sebe zabudovanú schopnosť rozoznať a cenzurovať obsahy, ktoré sa nepáčia režimu v Pekingu. Ide napríklad o vety „Slobodný Tibet“ či „Dlhý život nezávislému Taiwanu“ a približne ďalších 400 slov a výrazov.

V zariadeniach, ktoré smerujú na trh v Európskej únii, je táto schopnosť deaktivovaná, podľa litovského úradu ju však je možné spustiť na diaľku.

Vzťahy medzi Litvou a Čínou sú v posledných týždňoch napäté potom, čo Taiwan, ktorý Peking považuje za vzbúreneckú provinciu, ohlásil zmenu názvu svojho zastúpenia vo Vilniuse. To mieni premenovať na Taiwanské zastúpenie.

Inde v Európe používa názov odkazujúci iba na hlavné mesto Tchaj-pej. Čína nasledovne povolala svoju veľvyslankyňu vo Vilniuse na konzultácie do vlasti. Litvu vyzvala, aby urobila to isté so svojím veľvyslancom v Pekingu.