Johnson sa stretol s Bidenom, do Washingtonu dorazil vlakom

Americký prezident Joe Biden sa v Bielom dome stretol s britským premiérom Borisom Johnsonom. Hlavnou témou schôdze bola obchodná dohoda, ktorú chce Británia so Spojenými štátmi uzavrieť. Z New Yorku, kde sa zúčastnil Valného zhromaždenia OSN, Johnson pricestoval do Washingtonu vlakom.