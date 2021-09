Pri pokuse doplávať na Kanárske ostrovy zahynulo tento rok takmer 800 migrantov

Prinajmenšom 785 migrantov zahynulo od začiatku roka do konca augusta pri pokusoch doplaviť sa na španielske Kanárske ostrovy.

Informovala o tom v piatok Medzinárodná organizácia pre migráciu (International Organization for Migration – IOM) s tým, že toto číslo je viac ako dvojnásobkom oproti rovnakému obdobiu vlaňajšieho roka.

Medzi migrantmi, ktorí zahynuli, bolo aj 177 žien a 50 detí. Najhorším mesiacom bol v tomto ohľade august, počas ktorého zahynulo pri pokusoch dostať sa zo severozápadnej Afriky na Kanárske ostrovy 379 ľudí. Len od januára do augusta pritom na takejto ceste prišlo celkovo o život viac ľudí než za ktorýkoľvek rok od roku 2014, v ktorom IOM začala takéto údaje zaznamenávať.

Vlani zahynulo na tejto trase 320 migrantov. Riaditeľ Centra analýzy údajov o globálnej migrácii IOM Frank Laczko však upozornil, že oficiálne údaje sú takmer určite nižšie ako tie skutočné. „Odhadujeme, že potopenia plavidiel, ktoré nikto nevidel a po ktorých nezostali nijakí preživší, sú časté… je ich však prakticky nemožné potvrdiť,“ dodal.

Za prvých osem mesiacov aktuálneho roka prišlo na Kanárske ostrovy celkovo 9386 migrantov, čo je 140-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu v predošlom roku, uvádza IOM. Španielska mimovládna organizácia Caminando Fronteras, ktorá sleduje presuny migrantov, sa však domnieva, že počas prvých šiestich mesiacov roka 2021 zmizlo v mori – na ceste na Kanárske ostrovy – bez stopy 36 člnov.

IOM zároveň oznámila, že sa v prvej polovici aktuálneho roka zdvojnásobil oproti vlaňajšku aj počet úmrtí migrantov, ktorí zahynuli pri pokusoch doplaviť sa cez Stredozemné more do Európy. V prvej polovici vlaňajšieho roka ich takto zahynulo 513, zatiaľ čo v prvých šiestich mesiacoch aktuálneho roka to bolo 1146.

Na Kanárske ostrovy prichádza od konca roka 2019 čoraz viac migrantov. Deje sa tak od vtedy, ako došlo k zvýšeniu počtu pobrežných hliadok na juhu Európy, ktoré dopomohlo k výraznému zníženiu počtu migrantov prichádzajúcich do Európy cez Stredozemné more.

Podľa mnohých, ktorí prežili, sa plavba zo západoafrických brehov stáva čoraz riskantnejšou. Na palubách lodí sa tlačí stále viac ľudí, pričom na plavidlách nezriedka dochádza palivo, potraviny a voda. Niektorí IOM prezradili, ako telá tých, ktorí zahynuli v člne, hodili cez palubu, alebo sa cestujúci zbláznili z nedostatku jedla a vody a skočili do mora.