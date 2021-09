"Čechov neobsluhujeme", píše sa na dverách jedného podniku neďaleko bane Turów

Miestni obyvatelia podľa denníka Gazeta Wyborcza obviňujú z vyvolania krízy nielen poľskú vládu, ale aj Čechov, Nemcov a Európsku úniu. Starosta sa domnieva, že uloženie pokuty vo výške pol milióna eur denne za neuposlúchnutie predbežného nariadenia únijného súdu o zastavení ťažby môže spor vyostriť.

Plagát s krtkom v baníckej prilbe a nápisom „Čechov neobsluhujeme“ visí na dverách pivárne Alaska. Podľa denníka ide o reakciu na žalobu, ktorú južní susedia podali na Poľsko na Súdnom dvore EÚ. Jej dôsledkom je spomínaná pokuta.

Majiteľ výčapu pracuje súčasne ako vodič na bani Turów. Na názor na prípadné uzavretie bane nechcel odpovedať. Ďalší obyvatelia viac ako sedemnásťtisícového mesta Bogatynia neobviňujú z toho, čo sa stalo, len Čechov.

„Stoja za tým Nemci,“ tvrdí Cezary Mroczko, ktorý si názor vytvoril na základe sledovania správ v poľskej televízii. „Nepáči sa im, že Poliaci sú čím ďalej, tým bohatší. Preto podstrčili Čechom nápad, ako by na nás mohli zarobiť, a oni to využívajú, pretože nemajú radi Poliakov,“ tvrdí viac ako šesťdesiatročný muž. Hovorí, že neznáša Jaroslawa Kaczyńského, šéfa vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ale dodáva, že strana urobila pre ľudí viac ako komunisti a mala by ďalej vládnuť. Nevie len, či sa dohodne s Čechmi.

Jadwiga Zarzycká neverí, že rokovania s Prahou prinesú úspech. „Už sa trinásťkrát stretli a nič. Z nejakého dôvodu si Česi na nás zasadli a Európska únia je na ich strane,“ myslí si. Po meste podľa denníka kolujú sprisahanecké teórie, že Česi podplatili Súdny dvor EÚ, a tak Poľsko nesie dôsledky.

„Nepodplácali. Za neúspech rokovaní zodpovedá len (poľský premiér Mateusz) Morawiecki. Koľkokrát mu máme veriť, že sa to už podarilo a Česi sťahujú žalobu. Smeje sa nám celá únia,“ hnevá sa jeden z miestnych obyvateľov.

„Sucho nezavinila baňa, ale klíma a zimy bez snehu. V neďalekom Opolne stojí voda na poliach. Spor možno ľahko vyriešiť. Stačilo by postaviť potrubia a bolo by po spore. Lenže je v tom politika,“ myslí si Zbigniew Walkowiak, ktorý pracuje v elektrárni Turów . Ako susedia Poliaci a Česi žiadne spory podľa neho nemajú, tie sú len v politických salónoch, kde sa bojuje o hlasy voličov. A u južných susedov pokračuje volebná kampaň.

V bani sa naopak odborári chystajú k medzinárodným protestom. Najprv pri sídle Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu. Potom možno zablokujú diaľnicu do Nemecka. „Ako mám vysvetľovať prednosti EÚ ľuďom z bane, elektrárne či Bogatyni keď nás únia odsudzuje na smrť verdiktom Súdneho dvora?“ vyhlásil odborár Wojciech Ilnicki z Turówa v katolíckej stanici Radio Maryja.

Manžel Doroty Tomczykovej má sedem rokov do penzie. Ak baňu zatvoria, nič nedostane. V takejto situácii sa ocitnú tisíce ľudí a ich rodiny, bude to tragédia možno horšie ako ukončenie ťažby uhlia vo Walbrzychu. „Musíme brániť baňu a pracovné miesta,“ zdôrazňuje Tomczyková. Ako predavačka pečiva by rodinu sama neuživila.

Gazeta Wyborcza upozornila, že v meste Bogatynia nie sú počuť heslá nabádajúce k odchodu Poľska z EÚ, ani o bruselskom diktáte. Naopak ľudia hovoria, že Poľsko potrebuje EÚ. „Neschopnosť vlády je vidieť na každom kroku a najviac v tomto spore, pretože pokuty nebude platiť PiS, ale všetci Poliaci,“ tvrdí podľa opozičného denníka jeden z miestnych obyvateľov.