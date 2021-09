Taliban na hlavnom námestí v Heráte zavesil na žeriav mŕtve telo

Wazír Ahmad Seddíqí, ktorý na námestí prevádzkuje lekáreň, uviedol, že boli privezené štyri mŕtve telá, pričom tri telá boli premiestnené na ďalšie námestia v Heráte.

Podľa Seddíqího Taliban oznámil, že štvorica bola prichytená pri únose a bola zabitá políciou. Nebolo bezprostredne jasné, či štvorica bola zabitá pri prestrelke s políciou alebo až po zadržaní. Taliban sa k tomu zatiaľ nevyjadril.

Jeden z predstaviteľov Talibanu Núrruddín Turábí tento týždeň agentúre AP v rozhovore potvrdil, že islamistická skupina zavedie v Afganistane tvrdé tresty vrátane popráv či odsekávania rúk za krádeže. Podľa neho sú takéto tresty nevyhnutné pre boj so zločinom. Taliban sa podľa neho zatiaľ nerozhodol, či bude popravovať verejne.

Taliban krátko po prevzatí moci v Afganistane vyhlásil, že v krajine opäť zavedie islamské právo šaría. Jeho súčasťou sú tvrdé tresty ako bičovanie, odsekávanie končatín a popravy. Taliban vládol v Afganistane tvrdou rukou v rokoch 1996 až 2001.

„Zmenili sme sa. Povoľujeme používanie televízorov aj mobilných telefónov. Ľudia môžu fotografovať aj nakrúcať videá,“ povedal Turábí, podľa ktorého by mohli občanom povoliť nakrúcať popravy či odsekávania končatín a šíriť ich na sociálnych sieťach. To by podľa neho malo pozitívny účinok v zmysle odradzovania ľudí od páchania trestných činov.