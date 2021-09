Taliban nedostane šancu vystúpiť v OSN

Radikálne islamistické hnutie Taliban napriek svojej žiadosti nedostalo možnosť vystúpiť na súčasnom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Za Afganistan bude v pondelok hovoriť doterajšej afganský veľvyslanec pri OSN Ghulam Isákzáí. Podľa agentúry DPA to oznámil hovorca OSN Stéphan Dujarric.

Taliban, ktorý v auguste po náhlom zrútení vlády prezidenta Ašrafa Ghaního prevzal moc nad Afganistanom, v utorok oficiálne požiadal OSN, aby mohol na tomto fóre zastupovať svoju krajinu a takisto aby nový minister zahraničia z radov Talibanu mohol vystúpiť na 76. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN. Hnutie tiež žiada o vymenovanie nového veľvyslanca pri OSN, ktorý by nahradil Isákzáího.

Žiadosť o vystúpenie na Valnom zhromaždení OSN posudzuje deväťčlenný akreditačný výbor. Tento orgán, v ktorom v praxi rozhodujú USA, Rusko, a Čína, tiež všeobecne určuje, ktoré vedenie má právo danú krajinu na pôde OSN reprezentovať. Grémium sa ale doteraz nezišlo, zvyčajne zasadá v októbri či novembri. Vo funkcii tak zostáva súčasný afganský veľvyslanec.

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov podľa agentúry Reuters uviedol, že o uznanie Talibanu za zástupcu Afganistanu v OSN sa momentálne neuvažuje.

Ak by sa Talibanu podarilo vymenovať nového vyslanca pri OSN, bol by to dôležitý úspech v jeho snahe získať medzinárodné uznanie. Generálny tajomník OSN už skôr uviedol, že túžba Talibanu získať zahraničné uznanie je pre ďalšie krajiny cestou k tomu, aby Taliban prinútili rešpektovať ľudské práva a mať inkluzívnu vládu.

Pri predchádzajúcej vláde Talibanu v rokoch 1996 až 2001 sa hnutie tiež snažilo vymenovať svojho diplomata pri OSN. Výbor ale rozhodnutie o akreditáciu nového vyslanca neustále odďaľoval, vďaka čomu pri OSN Afganistan zastupoval diplomat menovaný predchádzajúcou vládou.