Ako počas studenej vojny. Čína zvládla hru na vydieranie

Nebola to výmena niekde nadránom na zahmlenom moste. Ale časy studenej vojny sa predsa len do istej miery pripomenuli. Čína doma privítala hlavnú finančnú riaditeľku spoločnosti Huawei Meng Wan-čou, ktorú na základe amerického zatykača zadržali v Kanade v decembri 2018. Washington ju obvinil z porušenia sankcií uvalených na Irán.

Finančná riaditeľka firmy Huawei Meng Wan-čou po prílete z Kanady do Číny. Cestu opačným smerom absolvovali dvaja Kanaďania Michael Spavor a Michael Kovrig (na snímke nižšie v článsku s manželkou), ktorých čínsky režim zadržiaval viac ako tisíc dní.

Politický krok

Peking reagoval tým, že zatkol dvoch kanadských občanov, bývalého diplomata Michaela Kovriga a podnikateľa Michaela Spavora. Po prepustení Meng sa teraz obaja muži mohli vrátiť do vlasti. Kovrig a Spavor boli v čínskej väzbe viac ako tisíc dní a mali obmedzený kontakt so svetom. Meng medzitým čakala, či ju Kanada vyhostí do USA. Bola však v domácom väzení a mala prístup k armáde najlepších právnikov. Kým Spavora v Číne v auguste odsúdili na 11 rokov za údajnú špionáž, Peking tvrdo loboval za prepustenie Meng, ktorá je dcérou zakladateľa spoločnosti Huawei Žen Čeng-feja.

"Spôsob vyriešenia tejto situácie svedčí o niekoľkých veciach, o ktorých sme však už vedeli. Po prvé sa ukázalo, že zatknutie dvoch Kanaďanov bol čisto politický krok, nie právny. Načasovanie ich prepustenia je dôkazom, že ich zadržiavali ako rukojemníkov. Po druhé je vidieť, že Huawei nie je obyčajná súkromná spoločnosť, že nie je odpojená od priorít štátu. A po tretie, cudzinci, ktorí z pracovných dôvodov navštívia Čínu, by si mali byť vedomí, že miestny bezpečnostný aparát im môže zničiť život,“ reagoval pre Pravdu Alexander Dukalskis, expert na medzinárodné vzťahy z University College v Dubline a autor knihy Ako urobiť svet bezpečnejším pre diktatúry.

Americká prokuratúra už v piatok oznámila, že dosiahla s Meng Wan-čou dohodu o odložení stíhania. Podľa informácií, ktoré priniesli médiá v USA, finančná riaditeľka Huawei bude musieť uznať, že v niektorých záležitostiach porušila zákon. Ak však do decembra budúceho roku neurobí nič protiprávne, v Spojených štátoch ju prestanú stíhať. Dohoda sa týka iba Meng Wan-čou. Žaloby USA proti samotnej spoločnosti Huawei zatiaľ zostávajú v platnosti. Peking tvrdí, že sú útokom na čínsky technologický priemysel.

Vítanie doma

Návrat Meng Wan-čou domov poňal komunistický režim ako propagandistickú príležitosť. V Šen-čene, kam doletela z Kanady, na ňu čakal dav ľudí. Meng poďakovala prezidentovi Si Ťin-pchingovi. "Ako obyčajná Číňanka, ktorá prežívala ťažké časy, som neustále cítila srdečnosť a starostlivosť strany, štátu a ľudí,“ vyhlásila.

Ako však pripomenula austrálska televízia ABC, obyčajní Číňania sa zo štátnych médií nemohli dozvedieť nič o osude Kovriga a Spavora.

Dvoch Kanaďanov privítal premiér Justin Trudeau. "Je to skvelé, fantastické. Som nesmierne vďačný všetkým, ktorí tvrdo pracovali, aby nás oboch dostali domov,“ povedal pre médiá Kovrig. Podľa experta na Čínu Stephena Noakesa z Aucklandskej univerzity je možné, že prepustenie Kanaďanov prispeje k zlepšeniu vzťahov medzi Pekingom a Ottawou. "Stále však len overujeme fakty. No zdá sa, že Číne sa vyplatila rukojemnícka diplomacia. Meng v podstate vymenili za Spavora a Kovriga. Musím povedať, že tento politický únos vyzerá skutočne. Budem veľmi zvažovať, či navštívim Čínu. Minimálne, kým nebudeme verejne vedieť o celej udalosti viac,“ povedal pre Pravdu Noakes.