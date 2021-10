Na škole v Houstone postrelil bývalý študent zamestnanca

Houstonská škola YES Prep Southwest Secondary na sociálnej sieti Facebook uviedla, že niekto na škole spustil streľbu, avšak žiaden so študentov nebol zranený.

Strelec najskôr vystrelil na dvere školy, následne do školy aj so strelnou zbraňou vstúpil a do chrbta strelil jednému zo zamestnancov školy. Zamestnanca vo vážnom stave previezli do nemocnice. Identitu strelca ani obete však polícia nezverejnila.

„Nechcete, aby sa niečo takéto stalo… Chcem však pochváliť tých študentov. Každého, koho sme videli vychádzať zo školy, bol pokojný,“ uviedol šéf houstonskej polície Troy Finner.

Podľa Finnera sa 25-ročný strelec vzdal po tom, ako ho obkľúčili policajti.

K incidentu malo dôjsť približne o 11.45 h miestneho času. Školu YES Prep Southwest Secondary navštevujú žiaci šiesteho až 12. ročníka.