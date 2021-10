Strana exprezidenta Saakašviliho neuspela v gruzínskych komunálnych voľbách

V sobotňajších komunálnych voľbách v Gruzínsku zvíťazila vládna strana Gruzínsky sen s výrazným náskokom pred opozičnou stranou bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho. Vyplýva to z exit pollu, ktorý zverejnila gruzínska súkromná televízia Imedi TV, informovala agentúra Reuters.

Gruzínska prezidentka Salome Zurabišviliová (uprostred vľavo) hádže svoj hlasovací lístok vo voľbách do orgánov miestnej samosprávy vo volebnej miestnosti v Tbilisi.

Voľby do orgánov miestnej samosprávy, v rámci ktorých sa rozhodovalo aj o novom starostovi metropoly Tbilisi, pritiahli tento raz výraznejšiu pozornosť svetových médií.

Konali sa totiž len deň po tom, gruzínske úrady zadržali exprezidenta Saakašviliho. Toho zadržali len niekoľko hodín po tom, ako na sociálnych sieťach oznámil, že sa po ôsmich rokoch zahraničného exilu vrátil naspäť do vlasti. Spolu so svojimi prívržencami plánoval vykonať vlastné sčítanie hlasov z komunálnych volieb.

Podľa exit pollu zverejneného po uzavretí hlasovacích miestností získala vládna strana Gruzínsky sen 47,6 percenta hlasov. Hlavné opozičné zoskupenie – Saakašviliho Zjednotené národné hnutie (UNM) – zaznamenalo podporu 27,1 percenta.

Saakašvili bol gruzínskym prezidentom od roku 2004 do roku 2013 a do zahraničia odišiel niekoľko dní pred koncom svojho funkčného obdobia. Následne ho v neprítomnosti odsúdili na tri roky väzenia za zneužitie právomocí. Bývalý prezident navyše čelí aj ďalším obvineniam.

Michail Saakašvili už dávnejšie oznámil zámer vrátiť sa do vlasti pred októbrovými komunálnymi voľbami. Tieto voľby sú vnímané ako kľúčový test popularity vládnej strany Gruzínsky sen premiéra Irakliho Garibašviliho. Miestne úrady opakovane varovali, že exprezidenta zadržia ihneď, ako prekročí hranice.

Na základe tohtoročnej, medzičasom už neplatnej dohody sprostredkovanej Európskou úniou, mala vládna strana vypísať predčasné parlamentné voľby, ak by v komunálnych voľbách získala menej než 43 percent hlasov. Dohoda už neplatí, keďže od nej vláda napokon odstúpila. Pozorovatelia sa však obávali, že by v Gruzínsku mohli vypuknúť demonštrácie za predčasné voľby, ak by strana v komunálnych voľbách nezískala aspoň 43-percentnú podporu.