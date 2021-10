Britov už brexit nezaujíma. Chcú natankovať a nakúpiť, tvrdí expert

Mali ste v poslednom čase ťažkosti s tankovaním?

Ani nie. Nepoužívam auto veľmi často. Ale väčšina ľudí, ktorí šoférujú, má problémy. Pohonných hmôt je dostatok. No chýbajú vodiči, ktorí by palivo mohli rozviezť na čerpacie stanice. Zároveň sa ľudia snažia zásobiť pohonnými hmotami, čo prispieva k zhoršeniu situácie. V zásade je to otázka dôvery. A okrem toho sa ľudia pýtajú, čo to spôsobilo. Spoločnosť je rozdelená v odpovedi, čomu by mali pripisovať vinu za súčasné dianie.

Vláda odmieta, že nedostatok vodičov cisterien, ktoré by mali rozvážať palivo, súvisí s odchodom Británie z Európskej únie, a poukazuje na covidovú pandémiu. No vyzerá to tak, že imigračné pravidlá, ktoré začali platiť po brexite, majú minimálne istý vplyv na situáciu. Ako to vnímate?

Brexit, samozrejme, prispel k tomu, čo sa deje. Konzervatívna vláda to však musí popierať. Ona sa totiž o brexit postarala. Na veľkých krízach sa zvyčajne podieľajú viaceré faktory. No akákoľvek racionálna analýza ukáže, že brexit je súčasťou momentálnych problémov. Ale šoféri chýbajú aj v Európe. A ceny pohonných hmôt rastú, lebo je po nich po ukončení lockdownov väčší dopyt. Toto sú teda ďalšie faktory, ktoré by sme mali brať do úvahy. Bezpochyby však platí, že brexit zhoršil situáciu. Časť ľudí, ktorých by teraz krajina potrebovala, sa totiž vrátila do EÚ.

Na niektorých čerpacích staniciach vidíme škaredé scény, ľudia sa takmer bijú. Vláda rozhodla, že s rozvozom paliva pomôže armáda. Nechcem preháňať, ale zvonku to vyzerá ako pomerne veľká kríza. Čo vám terajšie dianie hovorí o fungovaní krajiny?

Ako som povedal, britská vláda sa snaží popierať, že brexit s tým má niečo spoločné. Myslím si však, že je celkom možné, že zahraničné vlády a médiá sa, naopak, usilujú spojiť momentálnu situáciu s brexitom. Takže isté preháňanie asi do istej miery vidíme na oboch stranách. Ale deje sa niečo, o čom tí, čo podporovali zotrvanie krajiny v únii, tvrdili, že sa to môže stať. Nedá sa povedať, že by podporovatelia brexitu nejako výrazne uvažovali nad dôsledkami svojej voľby. Skôr riešili veci, ako sú suverenita, nezávislá identita a aj imigrácia.

Má súčasné dianie v Británii nejakú historickú paralelu?

Jedna sa očividne ponúka a v posledných mesiacoch sa o nej pravidelne hovorí. Môžeme sa vrátiť do 70. rokov minulého storočia. Toto obdobie charakterizuje nedostatok paliva, výpadky energií a narúšanie priemyselnej výroby štrajkami. V podstate to vyzeralo tak, že nie je možné krajinu riadiť. Vládu konzervatívcov v roku 1974 aj labouristický kabinet v roku 1979 v zásade položili nepokoje. Stúpenci Margaret Thatcherovej tvrdia, že keď nastúpila ona, zachránila krajinu, potlačila odbory a nastolila poriadok. Vo všeobecnosti to spoločnosť vníma podobne, hoci historici s tým polemizujú. Vrátim sa však k momentálnej situácii. Tá má asi niečo spoločné so 70. rokmi, ale do veľkej miery je aj iná. No v prvom rade ju kritici môžu využiť proti vláde. Premiéra Borisa Johnsona opisujú ako niekoho, o kom sa nedá povedať, že by mal veci premyslené. Podľa nich sa predseda vlády viac spolieha na populistické gestá, ako na výkon vlády, ktorý je zložitý. Ale napriek všetkému sa popularita konzervatívneho kabinetu neprepadá. Opozícia krízu zatiaľ nedokázala politicky využiť. Dostatočne sa to nepodarilo ani labouristom na ich zjazde minulý týždeň. Pritom to, čo sa deje, je pre ľudí dôležité. Samotný brext ich až tak nezaujíma. Je pre nich podstatné, či majú tovar v obchodoch a palivo na čerpacích staniciach. Už pred problémami s pohonnými hmotami sa prejavovali nedostatky v zásobovaní. Tiež to súvisí s tým, že nemáme dostatočný počet vodičov kamiónov.

Vláda chce riešiť situáciu aj tak, že bude vydávať víza pre zahraničných vodičov. Budú však časovo obmedzené len na tento rok. Pomôže to?

Áno, malo by to zlepšiť situáciu. Ale je to dobrý príklad, ako je možné brexit interpretovať v závislosti od toho, k čomu sa ľudia prikláňajú. Jeho kritici tvrdia, že vydávanie mimoriadnych víz ukazuje, v akej kríze sa nachádza krajina, keďže je takto potrebné riešiť nedostatok pracovných síl. Podporovatelia brexitu, naopak, vyhlasujú, že presne toto chceli. Môžu regulovať migráciu na základe toho, čo je potrebné pre ekonomiku. Obe strany teda zdôrazňujú, že vydávanie víz pre zahraničných pracovníkov je dôkazom, že mali pravdu. Celkovo sa dá povedať, že by toto opatrenie malo pomôcť. Pokiaľ však viem, zásobovací pracovný sektor čelí hlbokým štrukturálnym problémom. Bude náročné vyriešiť situáciu tým, že Británia vydá pár víz, ale vláda sa snaží reagovať. Problémom je, že prichádza zima.

Čo očakávate?

Vyzerá to tak, že krajina sa nachádza v ťažkej situácii. Počet prípadov ochorenia COVID-19 narastá, ľudia majú problém s palivom a zlé počasie môže ešte prispieť k šíreniu chrípky, ktorú minulý rok pandemické opatrenia potlačili. Podľa všetkého budú nasledujúce mesiace pre Britániu a jej vládu náročné.

Spomenuli ste, že ľudí až tak nezaujíma brexit. Určite máte pravdu, že sa viac starajú, či môžu natankovať, čo dostanú v obchode a či majú prácu. No najnovší prieskum agentúry YouGov ukázal, že 53 percent Britov si myslí, že brexit sa vyvíja zle, z toho 32 percent tvrdí, že je to veľmi zlé. Iba štyri percentá uviedli, že s brexitom je to veľmi dobré. Ako si vysvetľujete tieto čísla?

Je veľký rozdiel pýtať sa, ako sa brexit vyvíja, a na to, čo si ľudia myslia vo všeobecnosti. Väčšina Britov, ktorá tieto veci nesleduje detailne, sa už nezaoberá tým, čo sa stalo. Po referende v roku 2016 verejnosť najmä chcela, aby sa situácia vyriešila a nebola spokojná s tým, že to trvá tak dlho. Samozrejme, svedčí to o tom, že ľudia si neuvedomovali, aké je to zložité. Ale umožnilo to Johnsonovi a ľuďom okolo neho trivializovať celý proces. Teraz sa skončil a verejnosť ho chce mať za sebou. Ľudia netúžia po návrate do EÚ. Celá záležitosť bola traumatizujúca a vyčerpávajúca. Nepredpokladám, že ľudia by chceli brexit zvrátiť. Nie je to ani postoj žiadnej z veľkých politických strán vrátane liberálnych demokratov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že pre väčšinu ľudí sa brexit skončil. A nezaujíma ich, čo pozitívne alebo negatívne mu môžu pripísať.