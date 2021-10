Rakúsko chce od polovice roka 2022 zaviesť novú uhlíkovú daň

V roku 2025 sa má daň zvýšiť na 55 eur za tonu CO2. Cieľom tohto kroku je motivovať ľudí napríklad k tomu, aby si z rôznych možností dopravy alebo vykurovania vyberali tú, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu, pretože pri nej vzniká menej emisií. Ak sa ľudia rozhodnú pre menej ekologický spôsob, budú musieť zaplatiť viac. Predpokladá sa, že daň bude pridaná k cenám za služby jednotlivých spoločností.

Vláda očakáva, že do roku 2025 na tejto dani vyberie miliardy eur. Každému obyvateľmi Rakúska potom vláda peniaze vráti vo forme bonusu, ktorého presná výška bude vypočítaná na základe toho, kde žije, aby na opatrenia nedoplatili napríklad ľudia z vidieckych oblastí s horšou dopravnou obslužnosťou. Deti budú mať nárok na polovicu toho, čo dospelí.

Každý obyvateľ Rakúska dostane raz za rok refundáciu peňazí, pričom o presnej výške bude rozhodovať to, kde žije, ako aj to, či využíva verejnú dopravu alebo je odkázaný na osobné auto. Bonus bude paralelne k príjmom stúpať každý rok. Za deti sa bude platiť polovičná suma. Štvorčlenná rodina s dvoma deťmi žijúca vo Viedni tak môže počítať napríklad so ziskom 300 eur, uvádza agentúra AP.

Cieľom reformy daňového systému je úsilie obmedziť emisie skleníkových plynov a motivovať ľudí, aby využívali také spôsoby dopravy, ktoré sú priateľskejšie ku klíme, a rozhodovali sa pre nízkouhlíkové možnosti vykurovania.

Vládnuca koalícia Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) kancelára Sebastiana Kurza a Zelených na nedeľňajšej tlačovej konferencii oznámila i znižovanie dane z príjmu, ako aj niektorých poplatkov za zdravotné poistenie a ďalšie opatrenia v prospech rodín a skupín s nízkymi a strednými príjmami. Takisto chcú zabezpečiť zníženie daní pre firmy, predovšetkým pre energeticky náročné odvetvia, ktoré uhlíková daň zasiahne najviac.