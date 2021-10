Exprezident Saakašvili pokračuje v protestnej hladovke, pred väznicou sú jeho prívrženci

Podľa Petra Ciskarišviliho, jedného z lídrov Saakašvilim založeného Jednotného národného hnutia, exprezident bude „onedlho voľný“, lebo „státisíce ľudí vyjdú do ulíc a budú žiadať jeho prepustenie“ na slobodu.

Líder gruzínskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť Tako Čarkviani zároveň oznámil začiatok zberu podpisov pod petíciu za prepustenie exprezidenta. Podpisovaná akcia sa podľa neho začala z iniciatívy emigrantov, ktorí prišli do Gruzínska podporiť Saakašviliho.

Michaila Saakašviliho zadržali 1. októbra v Tbilisi. Začalo sa proti nemu trestné stíhanie za prekročenie hraníc krajiny.

Zadržaný a neskôr vzatý do väzby bol aj majiteľ bytu, kde sa exprezident skrýval. Elgudže Comaj je obvinený z utajovania závažného trestného činu. Interfax dodal, že Comajovi hrozí trest odňatia slobody od jedného do štyroch rokov a generálna prokuratúra pripustila, že by mohol byť obvinený aj z ilegálneho prevádzania migrantov a ďalších s tým súvisiacich činov.

Gruzínski novinári totiž špekulujú, že to bol práve Comaj, kto previezol Saakavišvili do Gruzínska, a to buď v nákladnom prívese alebo vo vetracej kabíne kamiónu. Interfax v pondelok dodal, že v súvislosti so Saakašviliho prípadom boli zadržaní aj dvaja zamestnanci prístavu Poti na západe Gruzínska.

Saakašvili v piatok ráno na sociálnych sieťach napísal, že – ako avizoval – pricestoval do Gruzínska a nachádza sa v prístavom meste Batumi. Večer toho istého dňa gruzínsky premiér Irakli Garibašvili informoval, že exprezidenta zadržali a vzali do väzenia v meste Rustavi.

Čítajte viac Strana exprezidenta Saakašviliho neuspela v gruzínskych komunálnych voľbách

Podľa šéfa kriminálnej polície ministerstva vnútra Mamuku Chelidzeho táto operácia bola vykonaná „v utajenom režime, aby sa vylúčila konfrontácia v spoločnosti a možná destabilizácia“.

Vo väzení sa Saakašvili vyhlásil za politického väzňa a vyhlásil protestnú hladovku, dodal Interfax. Agentúra spresnila, že politika v pondelok vo väzení navštívili jeho právnici. Šlo o ich prvé stretnutie s väzneným mandantom, ktorý podľa nich deklaroval, že v hladovke bude pokračovať a zrejme odmietne svoje vydanie na Ukrajinu, pretože „chce v Gruzínsku chce pokračovať vo svojom politickom boji“.

Po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripomenul, že Saakašvili je ukrajinský občan, gruzínsky premiér Garibašvili zdôraznil, že Saakašvili sa bude môcť vrátiť na Ukrajinu až po tom, čo si vo svojej vlasti odsedí celý vynesený trest. Premiér tiež vyhlásil, že exprezident a jeho tím plánovali zabiť predstaviteľov opozície s cieľom vyvolať nepokoje a obviniť z toho gruzínske úrady.

Interfax pripomenul, že v januári roku 2018 mestský súd v Tbilisi odsúdil Saakašviliho v neprítomnosti na tri roky väzenia za zneužitie právomocí v súvislosti s udelením milosti pre štyroch policajtov.

V júni toho istého roku bol Saakašvili v neprítomnosti odsúdený na ďalších šesť rokov väzenia v prípade organizovania útoku na bývalého poslanca Valerija Gelašviliho z roku 2005.

Saakašvili už dávnejšie deklaroval svoj zámer vrátiť sa do vlasti do volieb do orgánov miestnej samosprávy – tie sa konali 2. októbra. Tieto voľby boli vnímané ako kľúčový test čoraz nepopulárnejšej vládnej strany Gruzínsky sen, ktorá ich však napokon vyhrala.