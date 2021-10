Šanca na vládu v Česku? Babiš by to mal mať isté

Jedna vec je vyhrať voľby, iná skladať vládu. Voľby sa v Česku konajú v piatok a v sobotu. Už nie je možné publikovať prieskumy verejnej mienky. No tie, ktoré médiá zverejnili ako posledné, ukazovali, že hnutie ANO premiéra Andrej Babiša by mohlo dostať 25 až 27 percent hlasov.

Otázkou je, či jeho postavenie ešte v poslednej chvíli neovplyvní kauza Pandora Papers. Podľa uniknutých dokumentov si Babiš v roku 2009 kúpil nehnuteľnosti za 15 miliónov eur vo Francúzsku. Peniaze na transakciu išli cez offshorové spoločnosti v daňových rajoch.

Nie koalíciám

Bez ohľadu na výsledok hlasovania má Babiš v rukáve jedno eso. Prezident Miloš Zeman, o ktorého zdravotnom stave sa v Česku práve veľa diskutuje, je pripravený poveriť ANO zostavením vlády. Hlava štátu už skôr vyhlásila, že túto možnosť dostane jednotlivý subjekt s najvyšším počtom získaných mandátov. Keďže hlavnými konkurentmi ANO sú dve koalície, Zeman podľa politológov určite dá šancu Babišovi.

"Je to najpravdepodob­nejšia predstava. Aj keby koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, pozn. red.) a Piráti a Starostovia mali v Poslaneckej snemovni väčšinu, prezident Zeman dopredu hovoril, že zostavením vlády poverí volebného víťaza. Má to však byť jedna politická strana. Nie koalícia,“ reagoval pre Pravdu politológ Pavel Šaradín z Palackého univerzity v Olomouci.

Spolu by podľa posledných prieskumov verejnej mienky mohla mať medzi 20 až 23 percentami hlasov, Piráti a Starostovia 17 až 19 percent. Za istých okolností by to mohlo stačiť na tesnú väčšinu v 100-člennej Poslaneckej snemovni.

"Po voľbách sa však Babiš a Zeman budú snažiť tieto koalície rozleptávať. Jednoducho rozohrajú politickú hru, ktorej cieľom má byť, aby šéf hnutia ANO zostal v premiérskom kresle. Nikde pritom nie je napísané, ako dlho tento proces bude trvať. Môže sa to naťahovať až do ďalšieho roku,“ pripomenul Šaradín.

"Mandát na zostavenie vlády hnutie ANO dostane. Najmä, ak sa mu podarí zvíťaziť vo voľbách. Myslím si, že vôbec nemusíme pochybovať, že prezident poverí Babiša skladaním vlády. Stane sa to aj v prípade, že by dve koalície mali väčšinu v Poslaneckej snemovni,“ povedal pre Pravdu Jan Bureš, politológ z Metropolitnej univerzity v Prahe. "Babiš je na českej politickej scéne najbližším spojencom Zemana. Platí tiež to, že hlava štátu nemá záujem, aby vymenovala pravicovú vládu. Zeman si takto vysvetľuje svoju zmluvu s voličmi, ešte z roku 2013, keď po prvý raz kandidoval za hlavu štátu v priamych voľbách. Tie vyhral aj vďaka kritike kabinetu vedeného ODS,“ pripomenul Bureš.

Idyla sa neočakáva

Podľa politológa sa dá s istým preháňaním povedať, že voľby v Česku sa nemôžu skončiť dobre. Bureš si myslí, že ANO by uprednostnilo rovnaké rozloženie moci, aké má teraz. Teda spoluprácu s ČSSD a podporu komunistov. "Je však možné, že vznikne populistická vláda. A ANO sa bude musieť spoľahnúť na okamurovcov, Prísahu a komunistov. Pri nedávnom hlasovaní v Nemecku sme vedeli, že politické extrémy skončia do veľkej miery na okraji. V Česku však žiadny z variantov, ktoré sa ponúkajú po voľbách, nie je dobrý,“ skonštatoval politológ. "Najmenej zlou možnosťou by asi bola spolupráca dvoch koalícií. Naozaj si myslím, že krajina potrebuje očistu od ľudí, ktorí nemajú v politike čo robiť. Rozšíril sa populizmus až extrémizmus. Okrem toho je Babiš v obrovskom konflikte záujmov,“ zdôraznil Bureš.

Na druhej strane odborník upozorňuje, že aj keby sa dvom koalíciám podarilo vytvoriť vládu, takýto kabinet určite nebude fungovať idylicky. "Piráti sú mimoriadne nespoľahlivým partnerom. Je to strana, pri ktorej existuje rozpor medzi pomerne sympatickým volebným programom a desivou skúsenosťou s tými členmi Pirátov, ktorí sú už na regionálnej úrovni niekde pri moci. Pre Spolu to môže byť problém,“ podotkol Bureš.