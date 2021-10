České voľby môžu rozhodnúť seniori

„Seniori sú jednoznačne najväčšou voličskou skupinou, ktorá momentálne chodí voliť. Budú kľúčovou voličskou skupinou, ktorá môže rozhodnúť vo voľbách,“ povedal pre Českú televíziu politológ Michal Pink z Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity.

Ľudí starších ako 65 rokov sú v desaťmiliónovom Česku necelé tri milióny. Je ich ale výrazne viac, než koľko je mladých voličov do tridsať rokov. A seniori majú nad mladými ešte jednu prevahu – ako voliči sú oveľa disciplinovanejší, voliť ich chodí okolo sedemdesiatich percent. „Mladých voličov do tridsať rokov sa tento rok chystá ísť voliť asi polovica,“ povedala pre program Reportéři Alžběta Králová z Inštitútu politického marketingu.

Česi vo veku nad šesťdesiat rokov tvorili tretinu voličov aj v predchádzajúcich voľbách do Poslaneckej snemovne pred štyrmi rokmi. Len pätnásť percent voličov boli vtedy ľudia do tridsať rokov.

„Seniori sú pre strany zaujímaví. Cielia na nich dlhodobo,“ pripúšťa Lenka Desatová, predsedníčka Rady seniorov ČR. „Je ale otázka, čo sa z volebných programov skutočne objaví v praxi,“ dodala s náznakom skepsy pre portál iDnes.cz.

Strany na seniorov cielia predovšetkým sľubom o vyšších dôchodkoch. Napríklad hnutie ANO premiéra Andreja Babiša sa zaviazalo, že vyrieši finančné zdroje pre starobné dôchodky. „Budeme ďalej zvyšovať dôchodky, aby v roku 2025 bola priemerná penzia 20-tisíc korún mesačne,“ stojí v jeho volebnom programe.

Sľub sumy, ktorá sa rovná 788 eurám, včera vo videodebate volebných lídrov v denníku Blesk Babiš zopakoval. „Ako hnutie ANO hovoríme: Voľte dvadsiatku, to znamená 20-tisíc priemerný dôchodok.“ Premiér a euromiliardár sa v diskusii pochválil, že iba deň predtým mu prišiel výmer dôchodku na 19-tisíc korún. „Do dôchodku sa ale nechystám, možno do politického, to závisí od ľudí,“ pripomenul svoje rozhodnutie, že v prípade, ak by sa ANO po voľbách ocitlo v opozícii, tak on sa z politiky stiahne.

ANO má vyhliadky vyjsť z volieb znova ako najsilnejšia strana. Podľa posledných prieskumov môže Babišovo hnutie očakávať 25 až 27 percent hlasov. U staršej generácie je jeho podpora ešte podstatne vyššia. Voliť sa ho chystá až okolo 46 percent seniorov.

„Predtým boli seniori silou, ktorá podporovala sociálnych demokratov a komunistov, dnes ich veľká časť volí ANO, kvôli čomu sa sociálni demokrati dostali do komplikovanej situácie,“ povedal pre iDnes.cz expert na politický marketing Karel Komínek.

Sociálnym demokratom, doterajším koaličným partnerom ANO, hrozí, že neprekročia päťpercentný prah do parlamentu. Viacerí politológovia tvrdia, že je to preto, že štedrý sociálny program ľavici „ukradol“ Babiš.

Podľa Matouša Pilnáčka z Centra pre výskum verejnej mienky sú volebné preferencie seniorov zvyčajne veľmi stabilné. „Väčšina starších ľudí je rozhodnutá a chystá sa voliť rovnaké zoskupenie ako v minulých voľbách,“ povedal pre portál Aktuálně.cz. Existuje ale jedna výnimka: najmenšiu stabilitu podľa analytika Pilnáčka má podpora sociálnych demokratov, od ktorých odskočila až tretina všetkých seniorov, ktorí za nich hlasovali v minulých voľbách.

„Robíme pre dôchodcov maximum a budeme v tom pokračovať,“ povedal včera v debate Blesku Babiš. Pripomenul, že jeho vláda navýšila dôchodky o 4,5 tisíca korún a zaviedla veľké zľavy na dopravu pre seniorov, ktorí môžu cestovať vlakom a autobusom za štvrtinovú cenu lístka. Tieto benefity šéf ANO nemieni zrušiť a potvrdil tiež, že neráta so zvýšením veku odchodu do dôchodku.

Opozícia a viacerí ekonómovia Babišovi vyčítajú, že nepovedal, kde na to chce vziať zdroje. „Rast priemerného starobného dôchodku na 20-tisíc korún by znamenal, že by penzie v najbližších štyroch rokoch stúpali zhruba dvojnásobným tempom v porovnaní s ich vzostupom v uplynulom desaťročí. Bez vykonania dôslednej dôchodkovej reformy či bez ďalšieho enormného nárastu verejného dlhu je naplnenie takéhoto cieľa ťažko predstaviteľné,“ poznamenal pre magazín Reflex Lukáš Kovanda z Trinity Bank.