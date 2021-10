Zeman odvolil na zámku v Lánoch, povolebnej debaty sa nezúčastní

Zeman údajne volil sediac v kresle. „Úplne normálne voľby. Akurát pán prezident nešiel k nám, ale my k nemu,“ povedal šéf okrskovej komisie.

Zemanov hovorca Jiří Ovčáček v piatok po niekoľkých dňoch špekulácií pripustil, že prezident je chorý, avšak zdôraznil, že naďalej je schopný vykonávať svoje ústavné povinnosti.

Lekár mu odporučil obmedziť pracovné aktivity, a preto napríklad v nedeľu zrušil účasť v televíznej diskusnej relácii Partie.

Exprezident Václav Klaus v stredu vyhlásil, že Zeman má problémy s pečeňou, čo podľa neho súvisí s jeho životným štýlom.

Zeman bol počas septembra deväť dní hospitalizovaný v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe z dôvodu vyčerpania a dehydratácie.

Voľby do dolnej komory parlamentu sa konajú v piatok od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Svoje hlasy už odovzdali aj niektorí lídri kandidujúcich strán, okrem iných český premiér a predseda vládneho hnutia ANO Andrej Babiš, šéf Českej pirátskej strany Ivan Bartoš či predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura.